DE
FR

Droits de l'homme
L'ONU réclame la libération «immédiate» d'Aung San Suu Kyi

Le Haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Volker Türk, a appelé à la libération immédiate d'Aung San Suu Kyi, alors que la Birmanie annonce une amnistie réduisant certaines peines, le 17 avril 2026.
Publié: 14:12 heures
Aung San Suu Kyi, à New York le 22 septembre 2012.
Photo: AFP
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Le Haut-commissaire des Nations unies aux droits de l'Homme Volker Türk a réclamé vendredi la libération «immédiate» et «inconditionnelle» de l'ancienne dirigeante birmane Aung San Suu Kyi, après l'annonce d'une amnistie ayant légèrement réduit sa peine.

A lire aussi
Grâce partielle de six ans accordée à Aung San Suu Kyi
Sa peine de prison est réduite
La junte birmane accorde une grâce partielle à Aung San Suu Kyi
Aung San Suu Kyi fête ses 80 ans loin de tous, en détention
Captive depuis 2021
Aung San Suu Kyi fête ses 80 ans loin de tous, en détention

Vendredi, les autorités birmanes ont annoncé une amnistie qui réduit d'un sixième toutes les peines inférieures à 40 ans et annule toutes les condamnations à mort. Dans ce cadre de cette amnistie décidée par l'ex-chef de junte et nouveau président Min Aung Hlaing, l'ex-président birman Win Myint, emprisonné depuis le coup d'Etat militaire de 2021, a été libéré vendredi.

Selon une source proche du dossier, la réduction de peine s'applique également à l'icône déchue de la démocratie birmane Aung San Suu Kyi, 80 ans, qui purge actuellement une peine de 27 ans dans un lieu tenu secret. Celle-ci était dirigeante de facto du pays au titre de «conseillère de l'Etat» de 2016 à 2021. Dans un message posté sur X, Volker Türk s'est dit «soulagé par la libération tant attendue du président Win Myint et d'autres prisonniers détenus arbitrairement, ainsi que par la commutation des peines de mort».

«Libérée sans conditions»

«Toutes les personnes détenues injustement depuis le coup d'Etat – y compris la conseillère d'Etat Aung San Suu Kyi – doivent être libérées immédiatement et sans condition», a-t-il exhorté, appelant à «mettre fin aux violences incessantes perpétrées contre tout le peuple birman». Célébré toute la semaine, le Nouvel An birman, Thingyan, est traditionnellement l'occasion de larges amnisties et celle de cette année était très attendue avec l'arrivée la semaine dernière à la présidence de l'ex-chef de la junte au pouvoir depuis le coup d'Etat de 2021.


Découvrez nos contenus sponsorisés
Pourquoi notre corps sabote la perte de poids?
Présenté par
Pourquoi notre corps sabote la perte de poids?
Nouvelle étude sur les connaissances nutritionnelles et la réalité
Pourquoi notre corps sabote la perte de poids?
Voici à quoi ressemble un design «Best of the Best»
Présenté par
Voici à quoi ressemble un design «Best of the Best»
Détails de la Volvo EX30
Voici à quoi ressemble un design «Best of the Best»
Les meilleurs vins pour accompagner les salades
Présenté par
Les meilleurs vins pour accompagner les salades
Tout dépend de la sauce
Les meilleurs vins pour accompagner les salades
Contre le stress au bureau, les conseils de l’experte d’Helsana
Présenté par
Contre le stress au bureau, les conseils de l’experte d’Helsana
Des e-mails le dimanche soir?
Pourquoi les managers d’Helsana devraient y renoncer
Ils ne repartent qu'une fois votre e-bike parfaitement réglé
Avec vidéo
Présenté par
Ils ne repartent qu'une fois votre e-bike parfaitement réglé
En route avec l'équipe de livraison e-FRAMER
Ils ne repartent qu'une fois votre e-bike parfaitement réglé
Voici le plus grand maillot de football de Suisse
Présenté par
Voici le plus grand maillot de football de Suisse
Participez à un tifo de 250 mètres carrés!
Voici le plus grand maillot de football de Suisse
La Suisse rétrécit. Mais votre liberté, elle, s'agrandit
Présenté par
La Suisse rétrécit. Mais votre liberté, elle, s'agrandit
Leapmotor B10 Hybrid EV
La Suisse rétrécit. Mais votre liberté, elle, s'agrandit
Articles les plus lus
    Articles les plus lus