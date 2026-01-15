DE
FR

Bientôt une proposition d'achat?
Acheter le Groenland coûterait 700 milliards à Trump

L'achat du Groenland est une «haute priorité» pour le président américain Donald Trump. Selon une estimation, les Etats-Unis pourraient payer jusqu'à 700 milliards de dollars pour cette île de l'Atlantique Nord.
Publié: 17:14 heures
1/6
Le Groenland – ici la capitale Nuuk – est un territoire semi-autonome du Royaume du Danemark.
Photo: keystone-sda.ch
RMS_Portrait_AUTOR_862.JPG
Georg Nopper

Des scientifiques et d’anciens hauts fonctionnaires américains ont chiffré le projet controversé de Donald Trump visant à faire passer le Groenland sous pavillon américain. Selon la chaîne NBC News, l’achat de l’île pourrait coûter jusqu’à 700 milliards de dollars. L’estimation repose sur des informations fournies par trois sources proches du dossier, restées anonymes.

A lire aussi
Les troupes de l'OTAN au Groenland «inquiètent sérieusement» Moscou
Poutine montre les dents
Les troupes de l'OTAN au Groenland «inquiètent sérieusement» Moscou
Plusieurs pays vont participer à une mission militaire européenne au Groenland
Du 15 au 17 janvier
Plusieurs pays vont participer à une mission militaire au Groenland

Le Groenland est un territoire semi-autonome du royaume du Danemark. Officiellement, cette île d'environ 2,2 millions de mètres carrés située dans l'Atlantique Nord n'est pas à vendre. Les autorités danoises comme groenlandaises rejettent les efforts de Trump pour prendre le contrôle du Groenland «d'une manière ou d'une autre».

Selon un «haut fonctionnaire» de la Maison Blanche, le ministre des Affaires étrangères Marco Rubio aurait reçu l'ordre d'élaborer une proposition d'achat du Groenland dans les semaines à venir. Ce plan serait «hautement prioritaire» pour Trump.

Des divergences «fondamentales»

Mercredi, une réunion à Washington consacrée au dossier groenlandais s’est achevée sans qu'une solution ne soit trouvée. Selon le ministre danois des Affaires étrangères Lars Løkke Rasmussen, la rencontre avec Marco Rubio et le vice-président américain J.D. Vance a révélé des divergences d'opinion «fondamentales». Trump lui-même n'était pas présent lors de la rencontre. Les Etats-Unis n'ont pas encore fait de déclaration officielle sur les entretiens de mercredi.

Dimanche, Trump a déclaré à des journalistes qu'il aimerait conclure un «accord» avec les Groenlandais. «C'est plus facile. Mais nous aurons le Groenland d'une manière ou d'une autre».

Le Groenland avait déjà fait savoir avant la réunion de Washington que l'île ne voulait «pas être possédée, gouvernée ou faire partie des Etats-Unis», selon la ministre des Affaires étrangères de ce territoire semi-autonome, Vivian Motzfeldt, 53 ans. «Nous optons pour le Groenland que nous connaissons aujourd'hui en tant que partie du royaume du Danemark.»

Découvrez nos contenus sponsorisés
Quand le groupe de discussion familial devient un spectacle comique
Présenté par
Quand le groupe de discussion familial devient un spectacle comique
Quand les groupes WhatsApp dérapent 🤔
Montrez-nous vos bourdes les plus drôles et gagnez un iPhone
Quiconque aidera le Swiss Olympic Team à décrocher l’or olympique sera récompensé
Présenté par
Quiconque aidera le Swiss Olympic Team à décrocher l’or olympique sera récompensé
Fans, mobilisez-vous!
Soutenez le Swiss Olympic Team et gagnez un voyage aux JO
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Présenté par
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Une innovation sans alcool venue du Valais
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Julina Gianola prend un double départ au sein du HCD
Présenté par
Julina Gianola prend un double départ au sein du HCD
La fille de Marc Gianola
Julina Gianola prend un double départ à Davos
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Présenté par
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Des vins rouges légers pour les néophytes
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Avec vidéo
Présenté par
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Médaillée aux SwissSkills
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Articles les plus lus
    Articles les plus lus