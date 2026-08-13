Une piscine installée devant un théâtre de Berlin sera réservée ce vendredi aux personnes noires. L'initiative suscite une véritable polémique politique, certains dénonçant une discrimination envers les blancs.

A Berlin, une baignade réservée aux personnes noires déclenche une polémique

A Berlin, une baignade réservée aux personnes noires déclenche une polémique

Daniel Kestenholz

Une journée de baignade réservée aux personnes noires fait polémique à Berlin. Une initiative qui suscite de vives réactions dans la capitale allemande, pourtant connue pour son ouverture d'esprit et sa tolérance.

A l'origine de la controverse, un événement prévu devant le célèbre théâtre de la Volksbühne: une piscine en plein air temporaire de 25 mètres de long et 1,30 mètre de profondeur doit y être installée pendant environ huit semaines. Au menu de la manifestation: un accès gratuit au bassin pour deux heures, un espace détente et un stand de frites, en plein coeur de la Rosa-Luxemburg-Platz.

Dans ce cadre, le théâtre de la Volksbühne a annoncé qu'un créneau horaire serait réservé le vendredi 14 août « exclusivement aux communautés noires». L'annonce a rapidement suscité la polémique. Le théâtre a ensuite modifié la présentation de l'événement sur son site.

Celui-ci est désormais intitulé «Volksbad x EOTO» et intègre ainsi le nom de l'association berlinoise Each One Teach One / Chacun enseigne à chacun), qui travaille avec les communautés noires et de la diaspora africaine, notamment dans les domaines de l'éducation et de l'autonomisation.

Les partis bourgeois hurlent au scandale

Sur le site d'EOTO, l'événement est présenté comme une «sortie à la piscine d'été». L'association invite à «se détendre ensemble, profiter du soleil et de l'eau. Le 14 août, nous aurons une piscine en plein air rien que pour nous.»

L'initiative a rapidement suscité de vives réactions politiques. Le «Bild» évoque des «critiques virulentes contre la journée de baignade prévue uniquement pour les personnes noires». Des responsables politiques de la CDU (centre droit) cités par le quotidien désapprouvent ce qu'ils considèrent comme une ségrégation fondée sur la couleur de peau.

Le débat divise également la presse berlinoise. Le journal «Tageszeitung» critique pour sa part les partis bourgeois et l'AfD, qui dénoncent un «racisme anti-Blancs». Le média va jusqu'à qualifier ces réactions d'«incitation à la haine».

La «Berliner Zeitung» a, en revanche, taclé l'initiative avec virulence, dans un éditorial intitulé «Schwarzer Peter» («Pierre le Noir»), reprochant au théâtre d'avoir présenté sa piscine comme un lieu gratuit et accessible à tous les Berlinois.

Une discrimination? Pas si simple au regard de la loi

Il n'est pas certain que la journée de vendredi se déroule sans accroc, les modalités de mise en oeuvre de cette restriction d'accès étant pour l'heure inconnues.

En Allemagne, la loi interdit les discriminations «pour des motifs liés à la race ou à l'origine ethnique, au sexe, à la religion ou aux convictions spirituelles, à un handicap, à l'âge ou à l'identité sexuelle». Elle prévoit toutefois certaines exceptions pour des mesures destinées à compenser des désavantages existants.