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Scandale en Allemagne
Un évènement réservé aux enfants noirs provoque un tollé

Un événement destiné aux enfants noirs, prévu le 14 août à la Volksbühne de Berlin, a été annulé pour des raisons de sécurité après des menaces racistes et des critiques d'extrême droite.
Publié: il y a 23 minutes
Alice Weidel, présidente du groupe parlementaire AfD, le 7 juillet 2026.
Photo: KEYSTONE
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AFP Agence France-Presse

La Volksbühne, célèbre théâtre berlinois, qui a aménagé cet été une piscine découverte devant son entrée, a renoncé vendredi à un évènement réservé à des enfants noirs, pour «raisons de sécurité» après une «campagne de haine raciste».

La Volksbühne a pris cette décision en commun accord avec l'association berlinoise EOTO (Each One Teach One), qui se décrit comme une «organisation d'éducation et d'émancipation pour les personnes d'ascendance africaine». «La protection de nos visiteurs, partenaires et salariés est notre priorité», écrit dans un communiqué la Volksbühne qui avait invité des enfants et adolescents membres de l'EOTO à nager dans son bassin en plein air de 12H00 à 18H00 vendredi.

Depuis la médiatisation de l'évènement début août, «nous recevons des courriels avec des menaces racistes, ainsi que des menaces de violence et des commentaires discriminatoires sur les réseaux sociaux», déplore l'EOTO. Cet évènement en non-mixité «est devenu la cible de discours racistes et haineux d'extrême droite», abonde le théâtre dans un communiqué séparé.

Mardi sur le réseau X, Alice Weidel, cheffe de file du parti d'extrême droite AfD, avait comparé cet évènement à «l'apartheid» et exhorté à «couper immédiatement» les fonds publics à ce type de projets. Une élue locale conservatrice avait également évoqué un sentiment de discrimination pour les personnes blanches. Dans son communiqué, EOTO doutait «que la sécurité physique et psychique des enfants et des adolescents puisse être garantie».

«Une accusation de discrimination»

Cet après-midi était une mesure de discrimination positive, conçue comme «un programme de vacances pour des groupes structurellement défavorisés», a expliqué la Volksbühne, dans son communiqué. «Une offre temporaire destinée aux personnes noires est transformée en une accusation de discrimination qui ne rend pas justice à la situation», a regretté de son côté Cansel Kiziltepe, chargée de la lutte contre les discriminations dans la capitale allemande.

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Célèbre notamment pour avoir été dirigée de 1992 à 2017 par le metteur en scène iconoclaste Frank Castorf, connu pour ses spectacles interminables, la Volksbühne avait décidé pour la première fois cet été d'aménager une piscine devant sa façade. Pour éviter l'affluence dans le bassin, le nombre d'entrées est limité et certains créneaux horaires sont réservés. Plusieurs structures à Berlin proposent des évènements en non-mixité, notamment pour les membres de la communauté LGBT+.


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