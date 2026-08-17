La Belgique mobilise pompiers, agriculteurs et hélicoptères face à un incendie historique

Pompiers, agriculteurs, hélicoptères: la Belgique se mobilise dimanche contre l'un des pires feux de son histoire, qui a ravagé près de 3000 hectares dans une réserve boisée, et se rapproche de l'Allemagne. Des centaines de pompiers travaillent d'arrache-pied depuis vendredi pour tenter de contenir cet incendie qui ravage les Fagnes, une grande forêt de l'est du pays, prisée des randonneurs.

«On tient le coup parce que tout le monde veut que ça s'éteigne», confie Grégory Mélotte, un pompier enchaînant sa troisième rotation dans le secteur. «On a vraiment limité la casse pour éviter que ça prenne dans les grands sapins», affirme-t-il, tout en assurant que l'incendie n'est «pas sous contrôle».

Ces soldats du feu s'appuient sur le soutien de nombreux agriculteurs de la région, venus prêter main forte. «Actuellement, on a une quinzaine de tracteurs qui font la file pour se ravitailler», raconte Jean-Pierre Robert, patron d'un hôtel proche du lac de Robertville, à l'AFP.

«On a bougé nos vaches et on a ouvert toutes nos barrières pour donner accès» à ce plan d'eau stratégique, explique cet homme de 54 ans. Une journaliste de l'AFP escortée dans la zone incendiée a vu une vaste étendue de végétation carbonisée, dégageant énormément de fumée. L'incendie est le plus important de l'histoire belge récente – un feu en 1911 avait également ravagé la zone.

Source: AFP