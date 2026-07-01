Plusieurs morts dans l'incendie d'un immeuble à Anvers

Un incendie meurtrier a ravagé un immeuble de dix étages mercredi à Anvers, faisant plusieurs morts et blessés graves. Les pompiers ont secouru des habitants réfugiés sur leurs balcons.

AFP Agence France-Presse

Plusieurs personnes sont décédées mercredi à Anvers dans un incendie qui s'est déclaré dans un immeuble d'habitation comptant une dizaine d'étages sur la rive gauche de l'Escaut, a indiqué la police de la grande cité portuaire belge.

«Il y a plusieurs morts et plusieurs blessés graves», a déclaré à l'AFP une porte-parole de la police. Plusieurs médias flamands ont diffusé des images montrant un important dégagement de fumée noire dans les étages supérieurs et un sinistre non encore maîtrisé.

Les pompiers ont déployé d'importants moyens dont une grande échelle pour secourir des habitants réfugiés sur leur balcon, d'après ces images. L'origine de l'incendie qui se serait déclaré en milieu de matinée n'était pas encore connue à la mi-journée.