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18 policiers blessés
Des manifestations lycéennes dégénèrent dans plusieurs villes belges

Troisième journée de colère lycéenne en Belgique francophone: à Liège, jets de projectiles, incendies et gaz lacrymogène ont rythmé une manifestation qui a fait 18 policiers légèrement blessés, selon la police.
Publié: il y a 3 minutes
A Liège, jets de projectiles, incendies et gaz lacrymogène ont rythmé une manifestation qui a fait 18 policiers légèrement blessés, selon la police.
Photo: JOHN THYS
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AFP Agence France-Presse

Des manifestations de lycéens ont donné lieu lundi à des violences et des dégradations dans plusieurs villes de Belgique, avec des dizaines d'arrestations et 18 policiers légèrement blessés à Liège, selon la police locale.

C'est le troisième jour que des élèves de l'enseignement secondaire expriment leur colère face aux mesures d'économie annoncées en Belgique francophone.

A Mons et Charleroi

Le mouvement s'est étendu lundi à plusieurs autres grandes villes dont Mons et Charleroi, dans le sud du pays, conduisant à des arrestations pour troubles à l'ordre public.

A Liège, une source policière a dénombré un millier de manifestants répartis en petits groupes très mobiles, allant d'un établissement à l'autre pour manifester de manière «désorganisée».

Dans l'après-midi la situation a dégénéré quand certains manifestants s'en sont pris à des abribus et ont déclenché plusieurs incendies sur la voie publique, notamment des feux de poubelles.

Jets de pavés et gaz lacrymogène

Aux jets de projectiles, pavés ou barrières, les cordons de police ont répondu par du gaz lacrymogène et des tirs de canons à eau, a indiqué la police de Liège.

Sur une place du centre-ville, théâtre des principales dégradations, des images de la télévision publique montraient des grandes enseignes commerçantes ayant préféré fermer leurs portes.

Lors d'une manifestation à Hannut, petite ville située à l'ouest de Liège, un engin pyrotechnique a atterri dans la cour d'une école primaire et une quinzaine d'enfants ont été touchés par des étincelles ce qui a nécessité une prise en charge par des ambulanciers, selon l'agence de presse Belga.

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