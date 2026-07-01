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«Plusieurs blessés graves»
Au moins cinq morts dans l'incendie d'un immeuble à Anvers

Un incendie meurtrier a ravagé un immeuble de dix étages mercredi à Anvers, faisant plusieurs morts et blessés graves. Les pompiers ont secouru des habitants réfugiés sur leurs balcons.
Publié: 12:55 heures
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Dernière mise à jour: il y a 47 minutes
Un incendie a ravagé un immeuble à Anvers. (image d'illustration)
Photo: AFP
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AFP Agence France-Presse

Au moins cinq personnes sont décédées mercredi à Anvers dans un incendie qui s'est déclaré dans un immeuble d'habitation comptant une dizaine d'étages, selon un bilan communiqué par la police de la cité portuaire belge. «Au moins cinq personnes ont perdu la vie dans l'incendie et de nombreuses autres ont été gravement blessées», a déclaré à la chaîne publique flamande VRT Kim Bastiaens, porte-parole de la police.

Elle a précisé que les recherches se poursuivaient en début d'après-midi pour retrouver d'éventuelles autres victimes. Selon une porte-parole des pompiers, l'incendie, à l'origine encore indéterminée, s'est déclaré peu avant 10H00, dans un immeuble comptant 80 appartements dans un quartier résidentiel sur la rive gauche de l'Escaut. Les autorités ont déclenché un plan médical d'urgence, avec de nombreux moyens déployés sur place. Un important dégagement de fumée noire dans les étages supérieurs de l'immeuble était visible sur des images diffusés par plusieurs médias.

Elles montraient aussi le déploiement d'une grande échelle pour secourir des habitants réfugiés sur leur balcon. Le Premier ministre Bart De Wever et la ministre de la Justice Annelies Verlinden ont salué le travail des secours dans des conditions difficiles. «Mes pensées vont aux victimes et aux habitants évacués suite à ce terrible incendie», a commenté Bart De Wever sur le réseau X.

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