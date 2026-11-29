Mike Love, chanteur et cofondateur des Beach Boys, est décédé à 85 ans, ont annoncé samedi des médias américains. Son agent a confirmé sa mort, sans en préciser le lieu ni la cause.

Mike Love, cofondateur des Beach Boys est mort à 85 ans

Mike Love, cofondateur des Beach Boys est mort à 85 ans

AFP Agence France-Presse

Mike Love, chanteur et cofondateur du groupe The Beach Boys, est décédé à l'âge de 85 ans, ont annoncé samedi des médias américains.

Son attachée de presse a confirmé l'information à plusieurs titres, sans donner de détails sur le lieu ni la cause de la mort de cette vedette des années 1960.

«Avec le plus grand respect, j'annonce que Mike Love est décédé ce soir, entouré de sa famille», a déclaré Katie Altman aux magazines Variety et Rolling Stone, entre autres.

«Icône de la culture américaine, on se souviendra de lui pour son talent unique et l'inspiration qu'il aura donnée à des générations de musiciens. Nous rendons hommage à sa contribution remarquable à la musique américaine et à la joie qu'il éprouvait à jouer pour ses fans adorés».

Né le 15 mars 1941 à Los Angeles, il avait cofondé les Beach Boys en 1961 avec ses cousins Brian, Carl et Dennis Wilson, ainsi que leur ami Al Jardine.

Groupe californien culte de l'époque, les Beach Boys avaient popularisé au début de cette décennie la musique surf, caractérisée par une guitare électrique légèrement saturée avec effet de réverbération, des harmonies vocales riches et des mélodies accrocheuses.