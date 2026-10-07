Marine Le Pen a réaffirmé mercredi sa «confiance» totale en Jordan Bardella, après la divulgation par Mediapart d’écrits de jeunesse antisémites que le président du RN nie avoir rédigés.

Marine Le Pen réaffirme sa confiance totale en Jordan Bardella

Marine Le Pen réaffirme sa confiance totale en Jordan Bardella

AFP Agence France-Presse

Marine Le Pen a affirmé mercredi «maintenir à 1000% sa confiance» en Jordan Bardella, et qualifié une nouvelle fois de «manœuvre infâme» la divulgation par Mediapart d'écrits de jeunesse antisémites, dont le président du Rassemblement national nie farouchement être l'auteur.

«Je suis absolument certaine que nous sommes confrontés à une manœuvre infâme de la part de Mediapart et je maintiens totalement, à mille pour cent, ma confiance en Jordan Bardella.», a déclaré la candidate du RN à l'élection présidentielle, lors d'un déplacement au Sommet de l'élevage près de Clermont-Ferrand.

Une plainte en diffamation

Jordan Bardella, 31 ans, est dans la tourmente depuis la publication, fin septembre, de messages antisémites remontant à 2013, dont le site d'investigation assure avoir pu vérifier l'authenticité. Le chef du parti à la flamme a riposté par une plainte en diffamation, et annoncé son intention de déposer une seconde plainte pour faux et usage de faux.

Mardi encore, lors d'une conférence de presse au siège du RN, il avait de nouveau «contesté formellement les accusations, les preuves et les sources» de Mediapart, et s'était livré à une lourde charge contre les auteurs de l'enquête, accusés d'avoir «manipulé» un témoin et, pour l'un d'entre eux, d'avoir «participé à une organisation considérée comme terroriste lorsqu'il était jeune».

A ses côtés, Marine Le Pen n'avait alors pas réaffirmé son soutien à celui qu'elle entend nommer à Matignon en cas de victoire. Mais elle avait également ciblé Mediapart, coupable à ses yeux d'une autre diffamation «lamentable» à l'encontre d'un ancien cadre de la formation d'extrême droite.