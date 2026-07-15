Le bilan de l'incendie qui a ravagé dimanche un bar de Bangkok est désormais de 32 morts, ont confirmé les autorités mercredi. Le gouvernement prévoit des inspections après des manquements manifestes aux normes de sécurité.

Le bilan du terrible incendie d'un bar à Bangkok monte à 32 morts

Le bilan du terrible incendie d'un bar à Bangkok monte à 32 morts

AFP Agence France-Presse

Le bilan de l'incendie qui a ravagé dimanche soir un bar de Bangkok est monté à 32 morts, ont indiqué mercredi les autorités, le gouvernement affirmant vouloir encadrer plus strictement les établissements nocturnes du pays. Des dizaines de personnes ont été piégées par les flammes et la fumée au cours d'un concert au bar-restaurant Rong Beer Na Lat Phrao, dans le nord de la capitale thaïlandaise.

Le bilan initial faisait état de 27 morts, mais plusieurs blessés ont succombé depuis, portant le total à 32, selon le bureau du district de Chatuchak. L'incendie a fait plus de 70 blessés, dont 15 se trouvaient toujours dans un état grave mercredi matin, a-t-il précisé. Les enquêteurs cherchent à déterminer la cause du sinistre et se penchent sur l'accessibilité des issues de secours, de nombreux corps ayant été retrouvés à l'arrière de l'établissement, près des toilettes.

Issues de secours pointées du doigt

Dans une vidéo diffusée par le bureau du premier ministre Anutin Charnvirakul, un responsable lui indique lors de sa visite sur les lieux que deux portes étaient fonctionnelles. Mais l'une d'elles était réservée au personnel, sans indication évidente qu'elle devait être utilisée en cas d'urgence, a précisé le responsable.

«Cela veut dire que les gens ne savaient pas que c'était l'issue de secours», relève Anutin dans la vidéo. «Cela servait peut-être à empêcher les clients de sortir sans payer», répond l'un des secouristes à ses côtés. Le premier ministre a ordonné mardi une inspection de l'ensemble des établissements nocturnes du pays dans un délai de 30 jours.

Plusieurs précédents

Il a par ailleurs indiqué que les autorités allaient revoir la réglementation sur les licences alors que le Rong Beer Na Lad Phrao n'était apparemment pas autorisé à accueillir des concerts. «Les entreprises qui ne respectent pas les règles ne sont pas viables, et le propriétaire de cet établissement devra répondre de ses actes», a dit le dirigeant.

Le propriétaire du bar a été hospitalisé en soins intensifs après l'incendie, mais il n'était pas clair mercredi s'il s'y trouvait toujours. Les normes de sécurité sont souvent appliquées avec laxisme dans les établissements nocturnes en Thaïlande, où un incendie avait fait 67 morts et plus de 200 blessés en 2009 dans une boîte de nuit de Bangkok.