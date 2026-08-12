Un ferry reliant Bali à Lombok a pris feu ce mercredi matin, contraignant 114 passagers à être évacués. Aucun mort n'est signalé à ce stade, tandis que les secours poursuivent leurs recherches.

Un ferry prend feu au large de Bali, 114 passagers ont dû être évacués

Un ferry prend feu au large de Bali, 114 passagers ont dû être évacués

ATS Agence télégraphique suisse

La centaine de passagers d'un ferry navigant au large de l'île indonésienne de Bali a dû être secourus mercredi après que leur bateau a pris feu, ont indiqué les secours locaux. Le ferry de passagers naviguait de Bali vers l'île voisine de Lombok lorsqu'il a pris feu aux premières heures de la journée pour une cause qui reste à déterminer.

Les passagers ont été évacués notamment par un bâtiment de la marine et un autre ferry, a indiqué Muhamad Hariyadi, chef de l'agence de recherche et de sauvetage de Mataram, sur l'île de Lombok. «Pour l'instant, nous n'avons reçu aucun signalement de victime», a-t-il déclaré à la chaîne Metro TV.

Selon cette source, 114 personnes se trouvaient officiellement à bord, un chiffre en cours de vérification. Des bateaux de secours restent déployés sur place et un hélicoptère effectue des reconnaissances aériennes. Les accidents maritimes sont fréquents en Indonésie – un archipel de plus de 17'000 îles largement tributaire des liaisons par bateau –, en raison notamment de normes de sécurité insuffisantes et de conditions météorologiques imprévisibles.

Début août, l'incendie d'un ferry au large de l'île de Java avait fait cinq morts. Plus de 230 personnes avaient pu être secourues. Mi-juillet, plus de 70 personnes avaient péri dans un naufrage près de la petite île Selayar, au sud de Sulawesi.