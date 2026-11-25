La guerre au Moyen-Orient fait plonger le bénéfice net d'EasyJet de 96% pour atteindre 20 millions de livres en septembre. Le rachat par le fonds Apollo, prévu en 2027, a été approuvé par les actionnaires.

En bref EasyJet a annoncé une chute de 96% de son bénéfice net annuel, atteignant 20 millions de livres pour l'exercice clos en septembre 2026, contre 494 millions un an plus tôt, en raison de la hausse des prix du carburant liée au conflit au Moyen-Orient

Le conflit a provoqué une augmentation de 11% des coûts de kérosène pour la compagnie, tandis que le rachat par le fonds américain Apollo pour 5,7 milliards de livres devrait être finalisé d'ici le premier trimestre 2027

Malgré des pertes importantes, EasyJet a enregistré une hausse de 6% de son chiffre d'affaires, atteignant 10,737 milliards de livres pour l'année

AFP Agence France-Presse

La compagnie aérienne britannique EasyJet a annoncé mercredi une chute de 96% de son bénéfice net annuel, plombé par la hausse des prix du carburant liée à la guerre au Moyen-Orient. Le bénéfice s'établit à 20 millions de livres pour l'exercice décalé achevé fin septembre, contre 494 millions un an auparavant. Le chiffre d'affaires est lui en hausse de 6%, à 10,737 milliards de livres.

Ces résultats annuels devraient être les derniers avant le rachat de la compagnie par le fonds américain Apollo, attendu au premier trimestre 2027. «Cette année a été difficile pour les compagnies aériennes en raison du conflit au Moyen-Orient et de son impact sur la demande et les prix du carburant, ce qui a eu des répercussions significatives sur nos résultats financiers», reconnaît Kenton Jarvis, directeur général de la compagnie, cité dans un communiqué.

Le conflit au Moyen-Orient a fait grimper de façon spectaculaire le coût du kérosène, pénalisant les compagnies, même si nombre d'entre elles s'étaient couvertes contre la hausse des prix avant le début de la guerre entre les Etats-Unis et l'Iran. Pour EasyJet, deuxième compagnie à bas coûts d'Europe derrière sa concurrente irlandaise Ryanair, la facture de carburant a augmenté de 11% sur l'année, tandis que le conflit a aussi pesé sur la demande.

«Une marque de premier plan»

«Malgré cela, nous avons poursuivi nos avancées stratégiques, amélioré nos opérations, renforcé la satisfaction de nos clients et fait progresser les initiatives qui soutiendront notre performance financière future», estime Kenton Jarvis. Le rachat par Apollo, annoncé cet été pour un montant de 5,7 milliards de livres (6,8 milliards d'euros), a été approuvé le 11 novembre à une écrasante majorité par les actionnaires d'EasyJet. Sa finalisation reste soumise au feu vert des autorités de régulation.

Le fonds américain avait mis en avant cet été une «marque de premier plan», mais aussi son «réseau étendu et ses positions solides sur des marchés attractifs». Apollo, qui gère plus de 1000 milliards de dollars (867 milliards d'euros) d'actifs dans le monde, n'est pas novice dans le secteur aérien, le groupe ayant déjà investi dans les compagnies Aeromexico, Sun Country Airlines et Atlas Air, tout en finançant notamment Air France-KLM et Virgin Atlantic.