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Grave accident sur l'autoroute
Un carambolage en Bulgarie fait 11 morts et des dizaines de blessés

Un grave carambolage en Bulgarie a fait onze morts et des dizaines de blessés, selon le Premier ministre. L'accident s'est produit sur une autoroute ce 10 novembre.
Publié: il y a 7 minutes
Des voitures accidentées sur l'autoroute Trakia, près de Zinitsa, dans le sud-est de la Bulgarie, le 10 novembre 2026.
Photo: AFP
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AFP Agence France-Presse

Un carambolage impliquant des dizaines de véhicules sur une autoroute en Bulgarie a fait onze morts et des dizaines de blessés mardi matin, a annoncé le Premier ministre Roumen Radev. «Le bilan à ce stade est de 11 morts et 48 blessés», a-t-il déclaré aux médias.

L'accident s'est déroulé près de Yambol (sud-est) sur l'autoroute reliant la capitale Sofia à la ville de Bourgas, sur la mer Noire, alors qu'un épais brouillard limitait la visibilité. Une cinquantaine de véhicules, voitures et camions, sont impliqués dans l'accident, a déclaré le gouverneur de la région Georgi Chalukov à l'agence locale BTA.

Les images diffusées par les chaînes bulgares montrent des véhicules retournés, brûlés ou éventrés, des deux côtés de la voie. Roumen Radev, qui rencontrait la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen dans la matinée, a annulé tous ses autres engagement de la journée pour se rendre sur place, ont annoncé ses services. Onze blessés ont été admis à l'hôpital de Yambol, la plupart dans un état grave, a déclaré l'adjoint du gouverneur de Yambol, Valentin Valtchev, à l'agence BTA.

Les autres personnes blessées ont été transportées dans des hôpitaux à Burgas et Sliven où le ministre de la Santé devait donner une conférence de presse en début d'après-midi. La Bulgarie, pays le plus pauvre de l'Union européenne, détient le triste record des routes les plus meurtrières (71 décès par million d'habitants), aux antipodes de la Suède (19 décès), selon les chiffres de 2025 publiés récemment par la Commission européenne

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