Une ancienne enseignante a été condamnée mardi en Australie à huit ans et demi de prison pour des abus sexuels sur un élève de 12 ans, dont elle est tombée enceinte.

Une prof australienne a eu un enfant avec un élève de 12 ans

Une prof australienne a eu un enfant avec un élève de 12 ans

En bref Un tribunal de Perth a condamné l'ancienne enseignante Naomi Tekea C. à plus de huit ans de prison

La femme est tombée enceinte d'un garçon de 12 ans en 2025, leur fille est née en janvier

Une caméra installée par la mère a filmé les abus, la condamnée pourra être libérée au plus tôt après 6 ans et demi

Gabriel Knupfer

Une affaire d'abus sexuels secoue l'Australie: mardi, un tribunal de Perth a condamné l'ancienne enseignante Naomi Tekea C., 34 ans, à 8 ans et demi de prison pour avoir eu des relations sexuelles avec un garçon de 12 ans.

La professeure de musique mariée et mère de famille est tombée enceinte du garçon en 2025. Leur fille est née en janvier. A l'époque, les abus avaient déjà été découverts, rapporte «Bild». La mère du garçon avait eu des soupçons et installé une caméra de surveillance dans sa maison. Celle-ci a filmé les abus. Naomi Tekea C. a ensuite été arrêtée.

C. parle d'amour

Devant le tribunal, Naomi Tekea C. a déclaré qu'elle aimait l'élève. Pour le juge, cela ne constituait toutefois pas une raison de faire preuve de clémence. «Vous saviez quel âge avait l'enfant lorsque vous vous en êtes pris à lui», a-t-il déclaré lors du prononcé du jugement.

Naomi Tekea C. pourra être libérée sous condition au plus tôt après 6,5 ans. Elle est désormais séparée de son mari.