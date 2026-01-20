Le Parlement australien a adopté mardi des lois contre les crimes haineux et les armes à feu, après la tuerie antisémite de Bondi en décembre qui a fait 15 morts et choqué le pays.

Le Parlement australien a adopté mardi des lois plus strictes sur les crimes motivés par la haine et les armes à feu, quelques semaines après la tuerie antisémite sur la plage de Bondi à Sydney, qui a fait 15 morts en décembre. Les deux chambres du Parlement ont voté en faveur de ces lois, en réponse à cette fusillade qui a provoqué un choc dans le pays et de la colère face à l'incapacité de protéger les Australiens juifs.

Deux assaillants, un père et son fils, Sajid et Naveed Akram, avaient ouvert le feu à au moins 40 reprises, pendant une dizaine de minutes le 14 décembre, sur une foule rassemblée pour célébrer la fête juive de Hanouka. Le père, de nationalité indienne, a été tué par la police. Son fils de 24 ans, né en Australie dont il détient la nationalité, est aux mains des autorités.

«La haine au coeur»

«Les terroristes avaient la haine au coeur, mais ils avaient aussi de puissantes armes», a déclaré le Premier ministre, Anthony Albanese, à la chambre basse du Parlement. «Nous agissons sur deux fronts, lutter contre l'antisémitisme et contre la haine et retirer les armes dangereuses de nos rues», a-t-il ajouté.

L'attaque de Bondi constitue la pire tuerie en Australie depuis une trentaine d'années. Le gouvernement avait fait face à des critiques au sein de la communauté juive, certains estimant que leur cri d'alarme face à la montée de l'antisémitisme depuis le 7-Octobre n'avait pas été pris en compte