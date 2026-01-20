DE
FR

«Ils avaient la haine au coeur»
L'Australie adopte des lois plus strictes après la tuerie de Sydney

Le Parlement australien a adopté mardi des lois contre les crimes haineux et les armes à feu, après la tuerie antisémite de Bondi en décembre qui a fait 15 morts et choqué le pays.
Publié: il y a 22 minutes
«Les terroristes avaient la haine au coeur, mais ils avaient aussi de puissantes armes», a déclaré le Premier ministre, Anthony Albanese.
Photo: IMAGO/AAP

Le Parlement australien a adopté mardi des lois plus strictes sur les crimes motivés par la haine et les armes à feu, quelques semaines après la tuerie antisémite sur la plage de Bondi à Sydney, qui a fait 15 morts en décembre. Les deux chambres du Parlement ont voté en faveur de ces lois, en réponse à cette fusillade qui a provoqué un choc dans le pays et de la colère face à l'incapacité de protéger les Australiens juifs.

Deux assaillants, un père et son fils, Sajid et Naveed Akram, avaient ouvert le feu à au moins 40 reprises, pendant une dizaine de minutes le 14 décembre, sur une foule rassemblée pour célébrer la fête juive de Hanouka. Le père, de nationalité indienne, a été tué par la police. Son fils de 24 ans, né en Australie dont il détient la nationalité, est aux mains des autorités.

«La haine au coeur»

«Les terroristes avaient la haine au coeur, mais ils avaient aussi de puissantes armes», a déclaré le Premier ministre, Anthony Albanese, à la chambre basse du Parlement. «Nous agissons sur deux fronts, lutter contre l'antisémitisme et contre la haine et retirer les armes dangereuses de nos rues», a-t-il ajouté.

A lire aussi
Journée nationale de deuil le 22 janvier en Australie pour les victimes de Sydney
Drame en Australie
Journée nationale de deuil le 22 janvier pour les victimes de Sydney
L'Australie lance une commission d'enquête nationale sur la tuerie de Bondi
Face aux critiques
L'Australie lance une commission d'enquête nationale sur la tuerie de Bondi

L'attaque de Bondi constitue la pire tuerie en Australie depuis une trentaine d'années. Le gouvernement avait fait face à des critiques au sein de la communauté juive, certains estimant que leur cri d'alarme face à la montée de l'antisémitisme depuis le 7-Octobre n'avait pas été pris en compte

Découvrez nos contenus sponsorisés
Quand le groupe de discussion familial devient un spectacle comique
Présenté par
Quand le groupe de discussion familial devient un spectacle comique
Quand les groupes WhatsApp dérapent 🤔
Montrez-nous vos bourdes les plus drôles et gagnez un iPhone
Quiconque aidera le Swiss Olympic Team à décrocher l’or olympique sera récompensé
Présenté par
Quiconque aidera le Swiss Olympic Team à décrocher l’or olympique sera récompensé
Fans, mobilisez-vous!
Soutenez le Swiss Olympic Team et gagnez un voyage aux JO
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Présenté par
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Une innovation sans alcool venue du Valais
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Julina Gianola prend un double départ au sein du HCD
Présenté par
Julina Gianola prend un double départ au sein du HCD
La fille de Marc Gianola
Julina Gianola prend un double départ à Davos
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Présenté par
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Des vins rouges légers pour les néophytes
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Avec vidéo
Présenté par
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Médaillée aux SwissSkills
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Articles les plus lus
    Articles les plus lus