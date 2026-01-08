Le Premier ministre australien annonce une commission royale fédérale sur la tuerie de Bondi Beach. Le gouvernement entend légiférer contre l'extrémisme et répondre aux demandes des victimes.

L'Australie lance une commission d'enquête nationale sur la tuerie de Bondi

L'Australie lance une commission d'enquête nationale sur la tuerie de Bondi

ATS Agence télégraphique suisse

L'Australie va finalement établir une «commission royale d'enquête fédérale» disposant de larges pouvoirs sur la tuerie antisémite de la plage de Bondi à Sydney, a annoncé jeudi le Premier ministre Anthony Albanese. L'attentat a fait 15 morts le mois dernier.

«J'ai répété à plusieurs reprises que la priorité de notre gouvernement est de promouvoir l'unité et la cohésion sociale. C'est ce dont l'Australie a besoin pour guérir», a-t-il déclaré aux jounalistes.

L'un des deux assaillants est mort

Deux assaillants, un père et son fils, Sajid et Naveed Akram, ont ouvert le feu à au moins 40 reprises, pendant une dizaine de minutes dimanche 14 décembre, sur une foule rassemblée pour célébrer la fête juive de Hanouka. Le père, de nationalité indienne, a été tué par la police. Son fils de 24 ans, né en Australie dont il détient la nationalité, est aux mains des autorités.

La commission royale, comité d'enquête publique du plus haut niveau en Australie, disposant de larges pouvoirs, devra investiguer dans plusieurs directions comme les dysfonctionnements des renseignements ou la montée de l'antisémitisme en Australie.

Le Premier ministre Anthony Albanese n'avait jusque-là pas répondu favorablement aux demandes d'enquête fédérale, déclarant qu'une commission royale de niveau régional, dans l'Etat de Nouvelle-Galles du Sud, où l'attentat a eu lieu, devait suffire.

Demande des familles de victimes

«Ce que nous avons fait, c'est écouter, et nous avons conclu que nous sommes parvenus aujourd'hui à l'issue appropriée pour l'unité nationale», a déclaré Anthony Albanese. Les familles des victimes avaient écrit en décembre une lettre au Premier ministre en demandant «des réponses» et une enquête de niveau fédéral.

La police a indiqué en décembre que les assaillants avaient vraisemblablement agi seuls et ne faisaient pas partie d'une organisation terroriste. Face au choc provoqué par la pire tuerie en Australie depuis plus de 30 ans, le gouvernement a aussi annoncé qu'il comptait durcir la législation australienne contre l'extrémisme et lancer un programme de rachat des armes à feu en circulation.

Gouvernement critiqué

Il a fait face à des critiques au sein de la communauté juive, certains estimant que leur cri d'alarme face à la montée de l'antisémitisme depuis le 7 octobre 2023, en lien avec la guerre à Gaza, n'avait pas été pris en compte.

La dernière commission royale fédérale en date remonte à 2022. Elle était chargée d'enquêter sur un vaste scandale de demandes de recouvrement de dettes frauduleuses. D'autres commissions s'étaient penchées sur des dysfonctionnements après des affaires de pédocriminalité ou de protection de l'environnement.