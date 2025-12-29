DE
Un homme courageux désarme un des assaillants
1:04
Fusillade antisémite à Sydney:Un homme courageux désarme un des assaillants

«Lâche ton arme!»
Le «héros» de l'attentat de Sydney dit avoir voulu protéger «des innocents»

Salué comme un héros par les autorités australiennes et américaines, Ahmed al Ahmed a pris la parole après l’attentat antisémite de Bondi. Il raconte comment il a désarmé un tireur pour empêcher le massacre d’innocents, au péril de sa vie.
Publié: il y a 56 minutes
Ahmed al Ahmed est parvenu à désarmer Sajid Akram, l'un des deux assaillants de l'attaque de Bondi Beach.
Photo: AFP
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Ahmed al Ahmed, qualifié de «héros» par les dirigeants australien ou américain pour avoir désarmé l'un des deux assaillants de l'attentat de la plage de Bondi, à Sydney, a confié à une chaîne américaine lundi avoir voulu les empêcher de «tuer des innocents». «Mon objectif était simplement de lui prendre son arme et de l'empêcher de tuer des êtres humains et des innocents», a déclaré à CBS News le vendeur de fruits dont l'acte, filmé, a été diffusé dans le monde entier.

Il se souvient du moment où, après s'être approché par derrière, il a «sauté» sur le dos d'un des tireur, le tenant avec sa main droite, et lui a dit: «Lâche ton arme, arrête ce que tu es en train de faire.»

Il est ainsi parvenu à désarmer Sajid Akram, l'un des deux assaillants, qui décédera lors de l'attaque qualifiée par les autorités australiennes d'attentat antisémite. Son fils, Naveed Akram, avec lequel il a mené l'assaut, est actuellement aux mains des autorités. Ils ont fait 15 morts et des dizaines de blessés lors de la fête juive de Hanouka qui était célébrée sur la plage de Bondi.

«Je suis désolé pour les vies qui ont été perdues»

«Je ne veux pas voir des gens se faire tuer devant moi, je ne veux pas voir de sang, je ne veux pas entendre son arme, je ne veux pas voir des gens crier et supplier, demander de l'aide», a déclaré M. Ahmed en se replongeant dans la scène. «Je sais que j'ai sauvé beaucoup de vies, mais je suis désolé pour celles qui ont été perdues», a ajouté celui qui a reçu plusieurs balles dans l'épaule lors de l'altercation, et a dû subir plusieurs opérations.

Ce père de deux enfants a émigré en Australie depuis la Syrie en 2007, a déclaré à l'AFP quelques jours après la fusillade son oncle Mohammed, agriculteur, dans la ville natale d'Ahmed, Al-Nayrab, assurant que son acte est «une fierté pour nous et pour la Syrie».

Le gouvernement australien a accéléré les procédures et accordé un certain nombre de visas à la famille de M. Ahmed, ont rapporté les médias locaux. «Ahmed a fait preuve du courage et des valeurs que nous recherchons en Australie», a déclaré le ministre de l'Intérieur Tony Burke dans un communiqué. 

