L'Australie va observer une «journée de deuil» nationale le 22 janvier en hommage aux 15 personnes abattues lors d'une tuerie antisémite sur une plage de Sydney en décembre, a annoncé mardi le Premier ministre Anthony Albanese. «Elle aura pour thème: 'la lumière l'emportera'», a-t-il indiqué à des journalistes. Les drapeaux seront en berne dans tout le pays.
Ce «rassemblement d'unité et de souvenir» a été décidé en concertation avec les dirigeants de la communauté juive, a-t-il précisé. «Ce rassemblement offre un espace pour honorer ceux qui ont été perdus, manifester notre soutien à ceux qui ont été blessés et se tenir aux côtés de leurs familles et de leurs proches», a commenté le centre communautaire juif de Bondi, qui avait organisé le rassemblement du 14 décembre.
Deux assaillants, Sajid et Naveed Akram – un père et son fils –, ont ouvert le feu à au moins 40 reprises, pendant une dizaine de minutes dimanche 14 décembre, sur une foule rassemblée pour célébrer la fête juive de Hanouka sur la plage de Bondi, à Sydney. Le père, âgé de 50 ans, de nationalité indienne, a été tué par la police. Son fils de 24 ans, né en Australie dont il détient la nationalité, est aux mains des autorités. Il a été inculpé de terrorisme et de 15 meurtres.