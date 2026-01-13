L'Australie aura une journée de deuil le 22 janvier pour les 15 tués à Sydney. Le Premier ministre Anthony Albanese a déclaré que le thème sera «la lumière l'emportera» et que les drapeaux seront en berne.

Journée nationale de deuil le 22 janvier en Australie pour les victimes de Sydney

AFP Agence France-Presse

L'Australie va observer une «journée de deuil» nationale le 22 janvier en hommage aux 15 personnes abattues lors d'une tuerie antisémite sur une plage de Sydney en décembre, a annoncé mardi le Premier ministre Anthony Albanese. «Elle aura pour thème: 'la lumière l'emportera'», a-t-il indiqué à des journalistes. Les drapeaux seront en berne dans tout le pays.

Ce «rassemblement d'unité et de souvenir» a été décidé en concertation avec les dirigeants de la communauté juive, a-t-il précisé. «Ce rassemblement offre un espace pour honorer ceux qui ont été perdus, manifester notre soutien à ceux qui ont été blessés et se tenir aux côtés de leurs familles et de leurs proches», a commenté le centre communautaire juif de Bondi, qui avait organisé le rassemblement du 14 décembre.

Deux assaillants, Sajid et Naveed Akram – un père et son fils –, ont ouvert le feu à au moins 40 reprises, pendant une dizaine de minutes dimanche 14 décembre, sur une foule rassemblée pour célébrer la fête juive de Hanouka sur la plage de Bondi, à Sydney. Le père, âgé de 50 ans, de nationalité indienne, a été tué par la police. Son fils de 24 ans, né en Australie dont il détient la nationalité, est aux mains des autorités. Il a été inculpé de terrorisme et de 15 meurtres.