Une voiture a explosé dans une ville du centre de la Colombie. Le président a attribué l'acte au narcoterrorisme.

AFP Agence France-Presse

Un attentat à la voiture piégée a détruit le siège du gouvernement régional et d'autres bâtiments à Villavicencio, dans le centre de la Colombie, causant un immense cratère et provoquant la panique chez les habitants, a constaté une équipe de l'AFP lundi soir.

Il n'y a «aucune victime mortelle pour l'instan», a indiqué lundi vers 23h (5h en Suisse) le président colombien Abelardo de la Espriella sur X. «Le narcoterrorisme est désespéré car nous le combattons avec détermination. Il cherche à nous intimider et à nous forcer à reculer», a-t-il encore déclaré.

Nouveau président ambitieux

Selon le chef de l'État, la bombe visait le siège gouvernemental de la région du Meta, qui a été détruit. Le centre-ville est privé d'électricité et l'explosion a engendré des scènes de chaos, avec des habitants courant de toutes parts dans les rues, des façades endommagées, des vitres brisées, et un immense cratère.

«Inacceptable et douloureux. Jusqu'où veulent-ils nous mener? Semer la peur, c'est facile. Construire, reconstruire, voilà ce que font les courageux», a déclaré sur X la Défenseure du peuple, Iris Marin. Abelardo de la Espriella, au pouvoir depuis août, a juré de vaincre les groupes armés en plein essor sur fond de narcotrafic, dix ans après un accord de paix de 2016 avec la guérilla des Farc.