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Le suspect a été arrêté
Une attaque au couteau dans une banque fait un mort

Une attaque au couteau s'est produite, jeudi, dans une banque de Ratisbonne, dans le land allemand de Bavière. Selon la presse locale, un employé est décédé, tandis que le suspect aurait été interpellé en fin d'après-midi.
Publié: 17:34 heures
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Dernière mise à jour: il y a 10 minutes
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Une prise d'otages dans une banque a entraîné une importante opération policière à Ratisbonne en Allemagne.
Photo: Vifogra Media
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AFP Agence France-Presse et Mattia Jutzeler

Un homme est mort jeudi après une attaque au couteau dans une banque de Ratisbonne, dans le sud de l'Allemagne, où un suspect de 20 ans a été interpellé environ trois heures après les faits, a annoncé la police, qui soupçonne une tentative de braquage.

La victime, grièvement blessée lors de l'attaque, a succombé à ses blessures à l'hôpital, selon les forces de l'ordre. L'agression s'est produite jeudi après-midi dans une agence bancaire située dans le quartier ouest de Ratisbonne, en Bavière.

La situation est restée confuse pendant plusieurs heures, la police indiquant notamment ne pas savoir dans un premier temps combien de personnes se trouvaient encore dans l'établissement.

Les autorités n'ont pas tout de suite confirmé les motivations de l'attaque, précisant qu'elles enquêtaient notamment pour déterminer si le suspect avait l'intention de braquer la banque ou de s'en prendre à des personnes présentes sur place. Interrogée par l'AFP, la police a par ailleurs démenti des informations de presse faisant état d'une prise d'otages.

Une enquête pour homicide volontaire

Deux personnes ont été évacuées du bâtiment par des forces spéciales, mais elles ne semblaient pas avoir été retenues contre leur gré par l'agresseur. Le suspect, un ressortissant allemand qui aurait agi seul, est finalement visé par une enquête pour homicide volontaire et pour des soupçons de braquage. 

Un important dispositif policier, comprenant des unités spécialisées, avait été déployé autour de la banque. Les habitants avaient été appelés à éviter le secteur pendant l'intervention.


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