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L'assaillant arrêté
Deux touristes poignardés à l'entrée de l'Acropole d'Athènes

Un couple de touristes américains d'origine grecque a été agressé au couteau mardi matin à l'entrée de l'Acropole à Athènes. L'assaillant, un sexagénaire présumé déséquilibré, a été arrêté sur place par la police.
Publié: il y a 59 minutes
Deux touristes américains ont été blessés à l'entrée du site de l'Acropole ce mardi matin.
Photo: keystone-sda.ch
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AFP Agence France-Presse

Un couple de touristes américains d'origine grecque a été victime d'une agression au couteau à l'entrée du site archéologique de l'Acropole à Athènes mardi matin, a indiqué la police grecque, les médias évoquant le geste d'un déséquilibré.

Selon la police grecque, un homme a attaqué au couteau ce couple vers 08h05, blessant légèrement à la main la femme tandis que l'homme a été plus grièvement touché à la jambe. Tous deux ont été hospitalisés, rapporte l'agence de presse grecque Ana.

Des policiers motorisés sont arrivés rapidement sur les lieux, ont posé un garrot à l'homme pour arrêter l'hémorragie et immobilisé l'attaquant qui a ensuite été arrêté, précise Ana. D'après les médias grecs, l'auteur de l'agression, un Grec d'une soixantaine d'années, semble avoir des problèmes psychologiques.

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