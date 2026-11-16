L'ONU appelle à agir contre les robots tueurs

A Genève, Antonio Guterres a exhorté les 128 Etats parties à la CCAC à ouvrir des négociations pour encadrer juridiquement les armes autonomes létales, alors que plusieurs pays, dont la Russie et les États-Unis, s’y opposent.

AFP Agence France-Presse

A l'ouverture lundi d'une conférence internationale à Genève, le secrétaire général de l'ONU a appelé les Etats à agir pour négocier un accord contraignant sur les armes autonomes «impitoyables», souvent surnommées «robots tueurs».

La septième conférence d'examen de la Convention sur certaines armes classiques (CCAC) réunit cette semaine à Genève (du 16 au 20 novembre) ses 128 États parties. Ces pays doivent décider s'ils acceptent de lancer des négociations pour établir des règles sur l'utilisation des systèmes d'armes létales autonomes (SALA).

«Agissez pour empêcher l'utilisation et la prolifération de ces armes impitoyables. Nous ne devons jamais cesser de protéger les civils face au carnage et aux ravages causés par les conflits armés, et de prévenir les souffrances inutiles», a déclaré à l'assemblée Antonio Guterres, dans une vidéo pré-enregistrée.

Des armes renforcées par l'IA

Les SALA sont des systèmes qui, une fois activés, peuvent sélectionner et attaquer une cible sans l'approbation d'un être humain. Si les armes autonomes existent depuis longtemps, à l'image des mines antipersonnel, les progrès rapides de l'intelligence artificielle rendent désormais, aux yeux de nombreux acteurs, indispensable l'adoption d'un cadre réglementaire les encadrant.

Des informations font état de l'utilisation et de l'essai de systèmes d'armes autonomes, notamment en Ukraine, selon la campagne «Stop Killer Robots», coalition mondiale de plus de 300 organisations.

Les discussions cette semaine à Genève s'annoncent toutefois difficiles, les décisions étant prises par consensus. Alors qu'un petit groupe de pays, parmi lesquels les États-Unis et la Russie, s'oppose à toute règle contraignante, une large majorité d'États, soutenue par l'ONU, le Comité international de la Croix-Rouge et les ONG, souhaite un accord international qui impose des règles claires.

«Les nouvelles technologies - notamment les systèmes d'armes autonomes - posent de nouveaux défis humanitaires, juridiques, éthiques et sécuritaires», a souligné M. Guterres. «Je vous appelle à engager des négociations en vue d'un instrument juridiquement contraignant pour encadrer les systèmes d'armes autonomes - comprenant des interdictions et des restrictions claires», a-t-il demandé.

Discussions bloquées par la Russie

La présidente du CICR a également appelé vendredi la communauté internationale à agir : les États ont «la lourde responsabilité de veiller à ce que les conflits du futur ne soient pas dictés par des machines».

Le CICR appelle à bannir deux catégories d'armes autonomes : celles dont les effets échappent à toute prévision ou à tout contrôle adéquat, soit les «armes autonomes imprévisibles», ainsi que celles conçues ou utilisées pour viser directement des êtres humains, qualifiées d'"armes autonomes antipersonnel».

Mais les appels à la réglementation se heurtent déjà à des blocages diplomatiques. Lundi, la Russie a engagé un bras de fer procédural pour empêcher les observateurs, dont l'Union européenne, de prendre part aux débats, dénonçant notamment le «comportement irresponsable» de cette dernière lors de précédentes discussions.

Cette initiative a suspendu l'avancée des discussions, interrompues à 11h35 (10H35 GMT) pour des consultations informelles. «Les États doivent veiller à ce que la Russie, comme tout autre gouvernement faisant partie du petit groupe de pays qui bloquent les avancées, ne puisse prendre l'avenir en otage. Les enjeux sont trop importants», a réagi Anna Hehir, de l'organisation Future of Life Institute, qui travaille sur les risques liés aux technologies et à l'IA.

Cette opposition à un encadrement contraignant se retrouve également à l'Assemblée générale de l'ONU où, le 29 octobre, 163 États ont adopté une résolution appelant à négocier des règles sur les armes autonomes. Cinq pays ont voté contre (États-Unis, Russie, Israël, Corée du Nord et Bélarus) et neuf se sont abstenus, dont l'Iran, la Chine et l'Arabie saoudite.

Washington a proposé début octobre un processus de cinq ans pour élaborer un instrument non contraignant, là où les ONG et le CICR plaident pour un calendrier d'un an.