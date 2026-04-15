DE
FR

Jakarta cherche à moderniser son arsenal
Emmanuel Macron et Prabowo Subianto renforcent leur coopération stratégique à Paris

Prabowo Subianto et Emmanuel Macron ont discuté à Paris d’un renforcement de la coopération de défense. Reçu à l’Elysée, le dirigeant indonésien cherche notamment à rajeunir un équipement militaire vieillissant.
Publié: il y a 59 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 56 minutes
Reçu mardi à l'Elysée, Prabowo Subianto a échangé avec Emmanuel Macron sur un renforcement stratégique commun.
Photo: IMAGO/Bestimage
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Le président indonésien Prabowo Subianto et son homologue français Emmanuel Macron ont discuté à Paris du renforcement de leur coopération dans le domaine de la défense, a indiqué Jakarta mercredi. Prabowo Subianto a été reçu mardi par son homologue Emmanuel Macron à l'Elysée, et ont «discuté du renforcement de la coopération stratégique», selon un communiqué du gouvernement indonésien.

«Cela inclut l'acquisition d'équipements militaires et le renforcement de l'industrie de la défense», précise le document, citant la France comme un partenaire stratégique de l'Indonésie en Europe. Les dirigeants sont également convenus de coopérer en matière de «transition énergétique et de développement des énergies nouvelles et renouvelables», peut-on y lire.

Les autorités françaises n'ont pas à ce stade communiqué sur cette rencontre qui intervenait au lendemain d'une visite du président indonésien à Moscou. L'Indonésie a reçu fin janvier ses trois premiers avions de combat Rafale de fabrication française, dans le cadre d'un contrat de 8,1 milliards de dollars portant sur l'achat de 42 appareils à la France.

Un équipement vieillissant

Depuis l'arrivée au pouvoir de Prabowo Subianto, l'Indonésie cherche à rajeunir son équipement militaire vieillissant. Lors de la visite du président français Emmanuel Macron à Jakarta l'année dernière, le ministre français des Armées de l'époque, Sébastien Lecornu, a affirmé que l'Indonésie avait signé une lettre d'intention pour l'achat de nouveaux avions Rafale à la société française Dassault Aviation, sans préciser les chiffres ni le calendrier. Selon lui, l'Indonésie s'est également engagée à acheter des frégates légères et des sous-marins Scorpène, ainsi que des obusiers Caesar et des munitions au groupe franco-allemand KNDS.

A lire aussi
Des avions militaires de Trump pourraient arriver en Indonésie
Jakarta joue un double jeu
Des avions militaires de Trump pourraient arriver en Indonésie
Elle piétine un Coran sur l'île de Java et risque cinq ans de prison
La vidéo devient virale
Elle piétine un Coran sur l'île de Java et risque cinq ans de prison

Lundi, le président indonésien s'est entretenu pendant cinq heures avec Vladimir Poutine au Kremlin, d'où il s'est envolé directement pour Paris, selon la même source. Les deux ont discuté du «renforcement de leur partenariat stratégique, en particulier dans les secteurs de l'énergie, des ressources minérales et du développement industriel national».

Prabowo Subianto, qui s'est récemment rendu en Corée du Sud et au Japon, multiplie les visites à l'étranger. Jakarta défend une position diplomatique non alignée. Le pays a rejoint l'an dernier le bloc des Brics+, une alliance élargie de pays émergents, aux côtés de la Chine et de la Russie. L'Indonésie fait également partie du «Conseil de Paix» de Donald Trump.

Découvrez nos contenus sponsorisés
La prochaine tendance après le chocolat Dubaï?
Avec vidéo
Présenté par
La prochaine tendance après le chocolat Dubaï?
Lindt présente un successeur et nous, on goûte!
La prochaine tendance après le chocolat Dubaï?
Les meilleurs vins pour accompagner les salades
Présenté par
Les meilleurs vins pour accompagner les salades
Tout dépend de la sauce
Les meilleurs vins pour accompagner les salades
Contre le stress au bureau, les conseils de l’experte d’Helsana
Présenté par
Contre le stress au bureau, les conseils de l’experte d’Helsana
Des e-mails le dimanche soir?
Pourquoi les managers d’Helsana devraient y renoncer
Ils ne repartent qu'une fois votre e-bike parfaitement réglé
Avec vidéo
Présenté par
Ils ne repartent qu'une fois votre e-bike parfaitement réglé
En route avec l'équipe de livraison e-FRAMER
Ils ne repartent qu'une fois votre e-bike parfaitement réglé
Voici le plus grand maillot de football de Suisse
Présenté par
Voici le plus grand maillot de football de Suisse
Participez à un tifo de 250 mètres carrés!
Voici le plus grand maillot de football de Suisse
La Suisse rétrécit. Mais votre liberté, elle, s'agrandit
Présenté par
La Suisse rétrécit. Mais votre liberté, elle, s'agrandit
Leapmotor B10 Hybrid EV
La Suisse rétrécit. Mais votre liberté, elle, s'agrandit
7 vins pour un brunch de Pâques réussi
Présenté par
7 vins pour un brunch de Pâques réussi
Que servir avec la tresse, le saumon et les œufs brouillés?
7 vins pour un brunch de Pâques réussi
Articles les plus lus
    Articles les plus lus