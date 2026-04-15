Prabowo Subianto et Emmanuel Macron ont discuté à Paris d’un renforcement de la coopération de défense. Reçu à l’Elysée, le dirigeant indonésien cherche notamment à rajeunir un équipement militaire vieillissant.

AFP Agence France-Presse

Le président indonésien Prabowo Subianto et son homologue français Emmanuel Macron ont discuté à Paris du renforcement de leur coopération dans le domaine de la défense, a indiqué Jakarta mercredi. Prabowo Subianto a été reçu mardi par son homologue Emmanuel Macron à l'Elysée, et ont «discuté du renforcement de la coopération stratégique», selon un communiqué du gouvernement indonésien.

«Cela inclut l'acquisition d'équipements militaires et le renforcement de l'industrie de la défense», précise le document, citant la France comme un partenaire stratégique de l'Indonésie en Europe. Les dirigeants sont également convenus de coopérer en matière de «transition énergétique et de développement des énergies nouvelles et renouvelables», peut-on y lire.

Les autorités françaises n'ont pas à ce stade communiqué sur cette rencontre qui intervenait au lendemain d'une visite du président indonésien à Moscou. L'Indonésie a reçu fin janvier ses trois premiers avions de combat Rafale de fabrication française, dans le cadre d'un contrat de 8,1 milliards de dollars portant sur l'achat de 42 appareils à la France.

Un équipement vieillissant

Depuis l'arrivée au pouvoir de Prabowo Subianto, l'Indonésie cherche à rajeunir son équipement militaire vieillissant. Lors de la visite du président français Emmanuel Macron à Jakarta l'année dernière, le ministre français des Armées de l'époque, Sébastien Lecornu, a affirmé que l'Indonésie avait signé une lettre d'intention pour l'achat de nouveaux avions Rafale à la société française Dassault Aviation, sans préciser les chiffres ni le calendrier. Selon lui, l'Indonésie s'est également engagée à acheter des frégates légères et des sous-marins Scorpène, ainsi que des obusiers Caesar et des munitions au groupe franco-allemand KNDS.

Lundi, le président indonésien s'est entretenu pendant cinq heures avec Vladimir Poutine au Kremlin, d'où il s'est envolé directement pour Paris, selon la même source. Les deux ont discuté du «renforcement de leur partenariat stratégique, en particulier dans les secteurs de l'énergie, des ressources minérales et du développement industriel national».

Prabowo Subianto, qui s'est récemment rendu en Corée du Sud et au Japon, multiplie les visites à l'étranger. Jakarta défend une position diplomatique non alignée. Le pays a rejoint l'an dernier le bloc des Brics+, une alliance élargie de pays émergents, aux côtés de la Chine et de la Russie. L'Indonésie fait également partie du «Conseil de Paix» de Donald Trump.