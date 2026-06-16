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La Banque mondiale garante
L'Argentine fait un pas de plus vers un emprunt auprès du secteur privé

L'Argentine va obtenir une garantie de la Banque mondiale pour pouvoir emprunter. Buenos Aires souhaite contracter un prêt de deux milliards auprès du secteur privé.
Publié: 22:42 heures
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L'Argentine va obtenir une garantie de la Banque mondiale pour pouvoir emprunter.
Photo: AFP
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AFP Agence France-Presse

La Banque mondiale a confirmé mardi qu'elle allait apporter sa garantie pour que l'Argentine puisse emprunter 2 milliards de dollars auprès du secteur privé, et ainsi faire face à ses échéances de dette. L'organisation basée à Washington avait annoncé en avril qu'elle préparait cette garantie.

L'Argentine a cherché l'appui d'organismes internationaux pour refinancer des emprunts arrivant à échéance en juillet, pour un montant d'environ 4,3 milliards de dollars. La garantie de la Banque mondiale «couvrira 95% des paiements liés au service de la dette du prêt commercial, ce qui permettra à l'Argentine de réduire ses coûts de financement et de renforcer la gestion de sa dette publique», selon un communiqué de l'institution.

Contours du prêt non précisé

Le texte ne précise pas les contours du prêt en question, ni l'identité du ou des prêteurs. Les agences de notation Fitch et S&P ont récemment relevé la note de la dette publique argentine, saluant les réformes du gouvernement de l'ultralibéral Javier Milei. Depuis son arrivée au pouvoir, cet allié du président américain Donald Trump applique une politique d'austérité budgétaire draconienne qui a redressé les comptes publics mais anémié l'activité et l'emploi.

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