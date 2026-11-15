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Il évoque un «désastre»
Trump, dans ses premiers commentaires sur l'arrêt du trafic aérien, rejette la faute sur Biden

Donald Trump accuse Joe Biden de la paralysie du trafic aérien aux États-Unis après une panne vendredi. Il dénonce une mauvaise gestion et des dépenses inconsidérées, qualifiant la situation de «désastre».
Publié: il y a 4 minutes
Le président américain a qualifié la gestion de l'aviation par le gouvernement Biden de «désastre».
Photo: AP Photo/Evan Vucci
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AFP Agence France-Presse

Donald Trump a imputé dimanche à l'administration du démocrate Joe Biden, qui a gouverné entre ses deux mandats, la responsabilité de l'immobilisation générale du trafic aérien qui a perturbé les voyages intérieurs et internationaux à travers le pays.

Dans ses premiers commentaires sur la question depuis que les autorités américaines ont interdit les décollages pendant plusieurs heures vendredi à la suite d'une panne, le président américain a qualifié la gestion de l'aviation par le gouvernement Biden de «désastre». «Tout ce qu'ils ont touché a mal tourné», a écrit Donald Trump sur son réseau Truth Social.

Il a évoqué «de grosses sommes d'argent dépensées de manière inconsidérée, rendant un système déjà vieux et défaillant encore pire qu'il ne l'était au départ».

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