Après des mois de combats
La Russie dit avoir capturé la très stratégique ville de Pokrovsk

La Russie a revendiqué la prise de Pokrovsk ce lundi, un nœud logistique clé dans l'est de l'Ukraine, et de Vovtchansk au nord-est. Ces avancées stratégiques vont compliquer le ravitaillement ukrainien et offrent aux forces russes de nouvelles opportunités d'expansion.
Publié: il y a 43 minutes
Pokrovsk a une position stratégique de premier plan, située à la croisée de plusieurs routes et voies ferrées.
Photo: AFP
AFP Agence France-Presse

La Russie a revendiqué lundi la prise de la ville de Pokrovsk dans l'est de l'Ukraine, un noeud logistique clé pour les forces ukrainiennes, ainsi que celle de Vovtchansk dans le nord-est. «Le chef de l'état-major Valeri Guerassimov a rendu compte à Vladimir Poutine de la libération des villes de Krasnoarmeïsk (le nom russe de Pokrovsk, ndlr) et de Vovtchansk», a indiqué le Kremlin sur Telegram.

Selon le Kremlin, ce rapport a été fait au président russe dimanche soir, mais l'information a été rendue publique lundi. Le ministère russe de la Défense a publié dans la foulée une vidéo présentée comme montrant les soldats russes hissant leur drapeau sur la place centrale de Pokrovsk. Les combats pour Pokrovsk, qui comptait quelque 60'000 habitants avant la guerre, se déroulent depuis de nombreux mois. Des centaines de soldats russes s'étaient infiltrés dans la ville à partir de septembre, mettant à mal les défenses ukrainiennes.

Cette cité a une position stratégique de premier plan, située à la croisée de plusieurs routes et voies ferrées conduisant aux dernières places fortes des troupes ukrainiennes dans l'est. Sa prise compliquera le ravitaillement des militaires ukrainiens ailleurs sur le front et offre aux soldats russes un tremplin pour avancer vers l'ouest, où les défenses ukrainiennes sont plus éparses, et vers le nord, où se trouvent les grandes villes de Kramatorsk et de Sloviansk. Sa prise menace aussi d'encerclement la garnison ukrainienne dans la ville voisine de Myrnograd.

L'Ukraine avait dépêché début novembre des renforts à Pokrovsk, dont des forces spéciales, et nié tout encerclement de ses troupes dans ce secteur. La ville de Vovtchansk, située dans la région de Kharkiv (nord-est), est elle au cœur de combats depuis mai 2024, qui ont laissé la cité quasi entièrement détruite. Les positions n'y avaient pas bougé depuis de nombreux mois avant de récentes avancées russes.

Le ministre russe de la Défense, Andreï Belooussov, a qualifié la prise de Vovtchansk de «pas important vers la victoire et la réalisation des objectifs» de Moscou en Ukraine. Cette annonce intervient alors que les Ukrainiens négocient avec les Américains sur le plan de Washington visant à mettre fin à la guerre, dans lequel l'un des sujets épineux est la question des territoires occupés par Moscou. L'émissaire américain Steve Witkoff est attendu en Russie mardi pour échanger avec Vladimir Poutine à ce sujet.

