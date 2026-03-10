DE
FR

Appel d'urgence
La FICR lance un appel d'urgence de 40 millions de francs pour l'Iran

La FICR a lancé mardi à Genève un appel d'urgence pour soutenir le Croissant-Rouge iranien. Objectif: aider cinq millions de personnes en 16 mois face à la crise aggravée par la guerre.
Publié: il y a 51 minutes
1/2
10 mars 2026, Téhéran, Iran: les équipes de secours de la Société du Croissant-Rouge iranien (IRCS) interviennent sur le site d'un bâtiment endommagé par une frappe.
Photo: IMAGO/ZUMA Press Wire
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

La Fédération internationale des sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR) lance un appel d'urgence pour aider le Croissant-Rouge iranien. Mardi à Genève, elle a dit vouloir aider cinq millions de personnes dans 30 régions dans les 16 prochains mois.

Les territoires affectés directement par la guerre seront assistés en premier. Les efforts porteront aussi sur les dommages aux infrastructures et les perturbations des prestations indispensables pour la population.

Les besoins dans le pays en termes de santé ou d'accès de l'eau potable augmentent, ajoute l'organisation. Plus de 6000 membres du Croissant-Rouge iranien sont engagés. Les dispositifs d'urgence cherchent des rescapés et offrent des soins. La FICR a déjà attribué 1,5 million de francs de son fonds d'urgence. Mais elle demande un soutien international pour alimenter son appel d'urgence.

