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Carney compte en parler à Xi
La Chine rejette les accusations d'ingérence du Canada avant le sommet de l'Apec

La Chine a nié mercredi toute ingérence dans les affaires canadiennes, alors que Mark Carney prévoit d'aborder le sujet avec Xi Jinping lors du sommet de l'Apec à Shenzen.
Publié: il y a 4 minutes
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La Chine a rejeté les accusations canadiennes par la voix de son ministre des Affaires étrangères Gio Jiakun.
Photo: imago/Kyodo News
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AFP Agence France-Presse

La Chine a rejeté mercredi les accusations d'ingérence dans les affaires canadiennes, après que le Premier ministre canadien Mark Carney a déclaré qu'il aborderait la question avec le président chinois Xi Jinping au sommet de la Coopération économique Asie-Pacifique (Apec).

Une enquête publique portant sur l'ingérence électorale au Canada a désigné l'an dernier la Chine comme «l'auteur le plus actif d'ingérences étrangères visant les institutions démocratiques canadiennes». Mark Carney a déclaré mardi qu'il aborderait «de nombreux sujets» avec Xi Jinping lors du sommet de l'Apec qui se tiendra la semaine prochaine à Shenzen, en Chine, y compris l'importance de la «non-ingérence de la Chine dans nos affaires».

Pékin se défend régulièrement d'interférer dans les affaires intérieures d'autres États. «La Chine reste fidèle au principe de non-ingérence dans les affaires intérieures d'autres pays (...) et n'a jamais eu le moindre intérêt à interférer dans les affaires intérieures du Canada», a déclaré mercredi le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Guo Jiakun, lors d'une conférence de presse.

Cible «hautement prioritaire»

Mais le rapport final de l'enquête publique canadienne sur l'ingérence étrangère a conclu au contraire que la Chine «considère le Canada comme une cible hautement prioritaire», et a pointé des ingérences chinoises dans les élections fédérales de 2019 et 2021. Mark Carney s'est rendu en Chine en janvier pour rétablir des relations qui s'étaient détériorées au cours du mandat de son prédécesseur Justin Trudeau.

Il a affirmé que le Canada devait diversifier les débouchés de son commerce extérieur pour réduire sa dépendance vis-à-vis des Etats-Unis, et a désigné la Chine et l'Inde comme des cibles prioritaires.

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