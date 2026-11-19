Un procès inédit en Angleterre a condamné jeudi quatre hommes pour violences sexuelles sur Joanne Young, droguée et abusée sur treize ans par son mari. Les peines seront prononcées en décembre.

Quatre hommes condamnés en Angleterre dans une affaire de viol qui rappelle le cas Gisèle Pelicot

Quatre hommes condamnés en Angleterre dans une affaire de viol qui rappelle le cas Gisèle Pelicot

AFP Agence France-Presse

Quatre hommes ont été jugés coupables jeudi en Angleterre de violences sexuelles à l'encontre d'une femme droguée et violée par son mari pendant treize ans. Cette affaire rappelle le procès Pelicot en France.

Il s'agit du premier procès de ce type à aboutir au Royaume-Uni. Plusieurs autres dossiers sont actuellement devant les tribunaux britanniques pour des faits similaires.

A l'issue de plus de trois semaines d'audience devant le tribunal de Winchester, deux hommes de 48 et 62 ans ont été reconnus coupables d'avoir violé Joanne Young, une mère de trois enfants âgée de 49 ans, qui a renoncé à son droit à l'anonymat comme Gisèle Pelicot. Un autre homme, 32 ans, a été jugé coupable d'agression sexuelle et d'attouchement sexuel et le quatrième, 38 ans, d'attouchement sexuel.

Femme inconsciente

Les faits se sont produits entre 2016 et 2023. Les quatre hommes ont été placés en détention en attendant d'être fixés sur leur peine, les 21 et 22 décembre. Ces hommes agissaient en association avec l'ex-mari de la victime, Philip Young, qui publiait des annonces en ligne pour proposer à des inconnus d'avoir des rapports sexuels avec sa femme sans son consentement, alors qu'elle était endormie ou inconsciente, au domicile du couple.

Philip Young, un ancien élu local conservateur âgé de 50 ans, a plaidé coupable en janvier de multiples infractions sexuelles à l'encontre de son ex-femme, notamment des viols, des faits de voyeurisme et l'administration d'une substance dans l'intention de l'étourdir ou de la maîtriser. Un autre accusé, Dean Hamilton, 47 ans, a plaidé coupable de viol et d'agression sexuelle dans cette affaire.

Un suspect est en outre toujours recherché par la police.

En annonçant le verdict du jury à l'encontre des quatre accusés jeudi, le juge Pushpinder Singh Saini a souligné qu'il s'agissait «d'infractions sexuelles particulièrement graves», avertissant qu'ils encouraient des «peines de prison importantes».