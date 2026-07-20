Andrew Tate et son frère Tristan ne veulent pas être extradés au Royaume-Uni. Ils doivent respectivement faire face à 42 et 17 chefs d'accusation.

Accusés de viols, les frères Tate ont peur de faire face à la justice britannique

Accusés de viols, les frères Tate ont peur de faire face à la justice britannique

AFP Agence France-Presse

L'influenceur masculiniste Andrew Tate et son frère Tristan vont contester leur extradition vers le Royaume-Uni, où ils sont poursuivis notamment pour des viols présumés, a annoncé lundi leur avocat, jugeant que leur arrestation aux Etats-Unis était «politiquement motivée».

Les autorités américaines ont arrêté samedi à Miami l'influenceur et son frère cadet, au moment où des procureurs britanniques annonçaient de nouvelles accusations à leur encontre pour viol, traite d'êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle et agression.

«C'est motivé politiquement»

Les frères Tate font désormais face à 42 chefs d'accusation pour Andrew et 17 pour Tristan. «Nous nous opposons évidemment à l'extradition parce qu'Andrew et Tristan sont innocents. Ils n'ont jamais rien fait de mal. Ils ne devraient pas être extradés pour des crimes qu'ils n'ont pas commis», a déclaré leur avocat Joseph McBride après une audience consacrée à l'affaire devant un tribunal de Miami. «C'est motivé politiquement. Il n'y a aucun doute là-dessus», a-t-il ajouté devant des journalistes.

L'avocat a indiqué que leur arrestation était survenue quelques jours après une rencontre des deux frères à Washington avec des membres du Congrès. «Ils se promenaient dans l'enceinte du Capitole, et trois jours plus tard, ils se retrouvent en combinaison de détenus. Faites le calcul», a-t-il lancé.

Profonde misogynie

Andrew Tate est l'un des principaux représentants de la «manosphère», un réseau de communautés, souvent en ligne, qui mêlent une vision caricaturale de la masculinité, une profonde misogynie et des techniques de développement personnel.

Il diffuse ses opinions controversées auprès de millions de personnes sur les réseaux sociaux, dont 10,8 millions d'abonnés sur X. Lui et son frère ont été incarcérés pendant quelques mois en Roumanie, où ils ont vécu plusieurs années et ont été accusés d'avoir dupé plusieurs femmes à des fins d'exploitation sexuelle, y compris des mineures, avant d'être autorisés à quitter le pays.

En mars 2025, l'Etat américain de Floride a ouvert une enquête pénale visant les deux frères. L'état d'avancement de cette enquête n'est pas connu.