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«Un signal d'alarme»
Volkswagen ne gagne plus que 12 euros par voiture vendue

Une VW vendue à plusieurs dizaines de milliers de francs ne rapporte presque plus rien au groupe, selon une étude du CAM. Cela pourrait engendrer des fermetures d’usines.
Publié: il y a 1 minute
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Selon une nouvelle étude, Volkswagen n'a gagné que 12 euros par voiture vendue de janvier à septembre 2026.
Photo: Keystone
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Robin Wegmüller

La crise qui secoue les constructeurs automobiles allemands continue de s’aggraver. Jeudi, Mercedes a créé la surprise en annonçant le gel de tous ses nouveaux investissements en Allemagne. Des fermetures d’usines seraient désormais sérieusement envisagées, tandis que d’autres sites de production pourraient être délocalisés.

Chez son concurrent Volkswagen (VW), la situation apparaît encore plus préoccupante. Une nouvelle étude du Center of Automotive Management (CAM), institut indépendant basé à Mönchengladbach, met en lumière la forte dégradation de la rentabilité du constructeur de Wolfsburg.

Le CAM a comparé les résultats de 21 constructeurs automobiles sur les neuf premiers mois de 2026 avec ceux de la même période un an plus tôt. Chez Volkswagen, la marge bénéficiaire serait ainsi passée de 2,3% à seulement 0,03%. Autrement dit, le groupe ne gagnerait plus qu’environ douze euros par voiture vendue.

La comparaison

En moyenne, les constructeurs automobiles ont dégagé un bénéfice de 1363 euros par voiture vendue, contre 1409 euros un an plus tôt. Mercedes arrive en tête avec 4198 euros de bénéfice par véhicule.

BMW suit avec 3059 euros, soit environ un tiers de moins que l’année précédente. Derrière figurent plusieurs constructeurs asiatiques et américains. Volkswagen ferme la marche. D'après l'étude, les bénéfices de l'ensemble du secteur automobile sont sous pression. «Lorsque les profits chutent près de six fois plus vite que le chiffre d'affaires, c'est un signal d'alarme pour le secteur», explique Stefan Bratzel, directeur du CAM.

La situation chez VW

Les mauvais résultats de Volkswagen s’expliquent principalement par des coûts exceptionnels élevés, qui atteignent 8,7 milliards d’euros cette année. Sans ces charges, la marge du groupe aurait atteint 3,8%, soit 0,2 point de pourcentage de plus que la moyenne du secteur. Selon l’étude, le constructeur allemand devra néanmoins réduire fortement ses coûts pour rester compétitif à long terme.

Volkswagen a donc lancé un vaste programme d’économies. Son PDG Oliver Blume prévoit notamment de réduire fortement la gamme de modèles. La marque Seat devrait par exemple être abandonnée.

Quatre usines allemandes seraient par ailleurs menacées de fermeture: Emden, Hanovre, Zwickau et le site Audi de Neckarsulm. Jusqu’à 100'000 emplois pourraient également être supprimés dans le monde.

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