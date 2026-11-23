Cinq membres d'une famille ont péri lundi à ≈, près de Strasbourg, probablement intoxiqués par du monoxyde de carbone. Deux enfants ont survécu. Les autorités investiguent sur les causes de la tragédie.

Deux adultes et trois enfants retrouvés morts intoxiqués au gaz en Allemagne

Deux adultes et trois enfants retrouvés morts intoxiqués au gaz en Allemagne

AFP Agence France-Presse

Deux adultes et trois enfants de la même famille ont été retrouvés morts intoxiqués au gaz à leur domicile à Kehl, ville allemande limitrophe de Strasbourg, a annoncé la police allemande lundi.

Selon un communiqué de la police d'Offenbourg, dans les environs, le père, trois de ses enfants et une autre membre de la famille ont été retrouvés inanimés dans l'appartement vers 10h45 GMT, tandis que deux autres enfants ont été secourus. «Les investigations en cours veulent déterminer si l'incident résulte d'un défaut technique ou d'une infraction pénale», précisent les autorités.

Monoxyde de carbone

Selon le journal régional Badische Zeitung, qui s'appuie sur des déclarations du chef des pompiers, il s'agirait d'une intoxication au monoxyde de carbone. La police a été appelée sur place avant midi, alertée par l'absence des enfants en cours le matin, selon le communiqué.

Les pompiers ont aussi dû intervenir en raison d'une possible exposition au gaz, qui a empêché dans un premier temps les secours d'entrer dans l'appartement et a blessé légèrement un policier et une témoin, actuellement soignés à l'hôpital.

La police criminelle a débuté son enquête juste après la levée des mesures de sécurité par les pompiers. Ceux-ci ont vérifié d'autres appartements de l'immeuble et les habitants ont été pris en charge, sans autre blessé signalé à ce stade.