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Véhicule à contresens sur l'autoroute
Deux morts et trois enfants grièvement blessés après un terrible accident en Allemagne

Un accident de la route causé par par une voiture à contresens a entraîné la mort de deux personnes, près de Florstadt, en Allemagne. Trois enfants sont dans un «état critique».
Publié: 10:33 heures
Photo: keystone-sda.ch
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AFP Agence France-Presse

Un accident routier dans l'ouest de l'Allemagne, causé par un véhicule à contresens sur l'autoroute, a provoqué dans la nuit de samedi à dimanche deux morts et blessé grièvement quatre personnes dont trois enfants, a indiqué la police régionale dimanche.

Près de Florstadt, au nord de Francfort, la voiture d'une conductrice de 34 ans circulant à contresens sur l'autoroute a percuté frontalement celle d'un homme de 70 ans, selon un communiqué de la police du Land de Hesse. L'homme est décédé sur le coup et la femme a succombé plus tard à ses blessures à l'hôpital.

Les enfants dans un «état critique»

Dans la voiture de cette dernière se trouvaient également son mari de 39 ans et leurs trois enfants âgés de 10 à 15 ans, tous grièvement blessés. Les enfants se trouvent toujours dans un «état critique», précise la police.

Les pompiers sont intervenus sur place pour sortir les passagers coincés dans les deux voitures, et les blessés ont été transportés par hélicoptère à l'hôpital. Le parquet de Giessen a mandaté un expert pour reconstituer le déroulement de l'accident. L'autoroute 45 est restée totalement fermée pendant plusieurs heures, durant les opérations de sauvetage sur les lieux.

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