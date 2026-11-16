En bref
- Un Saint-Nicolas en chocolat coloré du bleu de l’AfD fait polémique en Allemagne
- L’évêque Franz-Josef Overbeck critique l’utilisation de symboles chrétiens à des fins de propagande politique
- L’AfD défend cette action, qu’elle considère comme conforme aux valeurs du parti
Un Saint-Nicolas en chocolat de l’AfD fait polémique en Allemagne. Le saint n’est pas seulement vêtu de bleu, la couleur de l’AfD: il tient le programme du parti dans sa main droite au lieu de la Bible.
Pour l’évêque d'Essen Franz-Josef Overbeck, c’est absolument inadmissible: «L’AfD s’approprie les symboles chrétiens à des fins de propagande politique», critique le religieux catholique dans le journal «Bild». Cette représentation de saint Nicolas constitue un «franchissement des limites».
L’AfD ne voit aucun problème
Un porte-parole de l’AfD défend auprès du journal ce chocolat de Noël aux couleurs du parti: le Saint-Nicolas correspond au parti, qui défend des valeurs libérales-conservatrices et chrétiennes.
Si rien ne laisse supposer que la loi allemande est violée avec cette action, pour l’évêque, le cas est toutefois clair d’un point de vue moral: les symboles religieux n’ont rien à faire dans la propagande électorale.