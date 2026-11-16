Un Saint-Nicolas en chocolat avec, en mains, le programme de l’AfD au lieu de la Bible suscite la controverse en Allemagne. Un évêque trouve que cela dépasse les bornes, mais le parti, lui, ne voit aucun problème.

L’AfD fait polémique avec son Saint-Nicolas en chocolat

L’AfD fait polémique avec son Saint-Nicolas en chocolat

Programme du parti au lieu de la Bible

En bref Un Saint-Nicolas en chocolat coloré du bleu de l’AfD fait polémique en Allemagne

L’évêque Franz-Josef Overbeck critique l’utilisation de symboles chrétiens à des fins de propagande politique

L’AfD défend cette action, qu’elle considère comme conforme aux valeurs du parti

Gabriel Knupfer

Un Saint-Nicolas en chocolat de l’AfD fait polémique en Allemagne. Le saint n’est pas seulement vêtu de bleu, la couleur de l’AfD: il tient le programme du parti dans sa main droite au lieu de la Bible.

Pour l’évêque d'Essen Franz-Josef Overbeck, c’est absolument inadmissible: «L’AfD s’approprie les symboles chrétiens à des fins de propagande politique», critique le religieux catholique dans le journal «Bild». Cette représentation de saint Nicolas constitue un «franchissement des limites».

L’AfD ne voit aucun problème

Un porte-parole de l’AfD défend auprès du journal ce chocolat de Noël aux couleurs du parti: le Saint-Nicolas correspond au parti, qui défend des valeurs libérales-conservatrices et chrétiennes.

Si rien ne laisse supposer que la loi allemande est violée avec cette action, pour l’évêque, le cas est toutefois clair d’un point de vue moral: les symboles religieux n’ont rien à faire dans la propagande électorale.