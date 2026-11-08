Friedrich Merz a choisi la Bavaroise Ilse Aigner pour succéder à Frank-Walter Steinmeier à la présidence allemande. Soutenue par la coalition, elle pourrait devenir le 30 janvier la première femme à ce poste.

AFP Agence France-Presse

Le chancelier allemand Friedrich Merz a arrêté son choix dimanche soir sur la bavaroise Ilse Aigner pour le poste de présidente de la République fédérale allemande, d'après des informations issues des cercles de son parti la CDU, une fonction qui n'a encore jamais été remplie par une femme.

Il a annoncé, lors d'un dîner à Berlin des responsables du parti, qu'il proposerait officiellement lundi le nom de l'actuelle présidente du parlement régional en Bavière. Sa nomination par les partis de la coalition rend son élection du 30 janvier quasi inéluctable par quelque 1260 électeurs, principalement des parlementaires des deux chambres (Bundestag et Bundesrat), auxquels s'ajoutent quelques représentants de la société civile.

Elle doit remplacer Frank-Walter Steinmeier (SPD), président de la République fédérale depuis 2017. La tradition politique en Allemagne veut que les partis de la coalition cherchent à se mettre d'accord sur une personnalité commune pour cette fonction surtout honorifique, censée se situer au-dessus des clivages partisans et représenter la conscience morale du pays.

La coalition au pouvoir réunit actuellement l'union des conservateurs chrétiens CDU/CSU, composée de la CDU du chancelier Friedrich Merz et de son alliée bavaroise, la CSU, ainsi que les sociaux-démocrates du SPD.

Respect et reconnaissance

Le partenaire de coalition SPD multiplie depuis des semaines les déclarations de soutien à cette ancienne ministre de l'Agriculture sous Angela Merkel, qui jouit d'un respect et d'une reconnaissance qui dépassent largement les rangs de la CSU.

L'un des chefs de région SPD, Dietmar Woidke (Brandebourg), s'était clairement rangé derrière elle, la décrivant au média Politico comme la «candidate parfaite». «Elle connaît la politique allemande sur le bout des doigts. Elle est accessible. Elle aime les gens, sait écouter et on l'écoute», avait-il déclaré.

Figure familière

Mme Aigner, 61 ans, est connue pour ses apparitions en dirndl traditionnel lors des fêtes de la bière, qui ont fait d'elle une figure familière dans tout le Land. Sa manière de gérer le groupe parlementaire du parti d'extrême droite AfD au parlement de Bavière est considérée comme à la fois ferme et courtoise.

Dans une phase de forte polarisation politique, et alors que le parti anti-migrants et prorusse AfD a atteint un record de popularité dans le pays avec autour de 28% des intentions de vote, celle-ci pourrait devenir une force d'apaisement. Ilse Aigner est née en Bavière de parents à la tête d'une entreprise d'électricité.

Sa jeunesse a été marquée par un cancer: une tumeur au dos a dû lui être retirée. Après des études techniques, elle travaille comme électrotechnicienne chez un constructeur d'hélicoptères avant de multiplier les mandats de députée et de fonctions ministérielles, aux niveaux local et fédéral.