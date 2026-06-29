Une opération policière de grande envergure est en cours à Stade, dans la région allemande de Basse-Saxe. Des coups de feu auraient été tirés dans la ville. Il y aurait «jusqu'à cinq morts», selon la police.

Une fusillade éclate au nord-ouest de l'Allemagne, jusqu'à 5 morts redoutés

Une fusillade éclate au nord-ouest de l'Allemagne, jusqu'à 5 morts redoutés

AFP Agence France-Presse

Plusieurs personnes ont été tuées par balles lundi dans une ville du nord de l'Allemagne et un auteur présumé a été arrêté, a confirmé un porte-parole de la police locale à l'AFP. La police de Stade, ville de 50'000 habitants située sur l'Elbe près de Hambourg, n'a pas donné de bilan précis des victimes. Le nombre de tireurs n'est pas non plus connu, pas plus que les circonstances.

Selon le quotidien Bild, s'appuyant aussi sur des médias locaux, les faits se sont produits dans un centre de jeunes et auraient fait cinq morts. Sur WhatsApp et sur X, la police confirme «une importante opération de police en cours» dans le centre-ville de Stade et appelle la population à éviter le secteur concerné.

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