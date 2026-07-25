Un vol de tourisme a viré au drame en Allemagne. Ce samedi matin, un avion léger s'est écrasé directement sur le toit d'une maison individuelle dans un quartier résidentiel de Ganderkesee. Les deux occupants de l'appareil ont perdu la vie dans le choc.

Deux morts dans le crash d'un avion sur le toit d'une maison en Allemagne

Deux morts dans le crash d'un avion sur le toit d'une maison en Allemagne

Une enquête a été ouverte

Deux occupants d'un petit avion de tourisme sont morts samedi dans le crash de leur appareil sur le toit d'une maison du nord-ouest de l'Allemagne, a indiqué la police.

L'avion léger s'est écrasé samedi matin dans une zone résidentielle de Ganderkesee, près d'Oldenbourg, percutant de plein fouet le toit en pente d'une maison. La police, qui avait d'abord fait état d'un mort et d'un disparu, a confirmé dans la soirée le décès des deux occupants, deux hommes de 65 ans et de 77 ans originaires de Brême.

A l'issue des «opérations de sauvetage longues et complexes de l'épave de l'avion», la police a établi que les deux hommes ont perdu la vie dans l'accident, a déclaré le commissariat de police de Delmenhorst. L'épave encastrée dans le toit a pu être «entièrement» engagée et les riverains évacués ont pu regagner leur domicile.

Les autorités ont ouvert une enquête pour déterminer la cause de l'accident.