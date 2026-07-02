Au moins deux personnes sont mortes et 34 autres ont été blessées jeudi matin dans l’incendie d’un hôpital à Ludwigslust, dans le nord de l’Allemagne. Le feu, désormais maîtrisé, serait parti d’une chambre de patient.

Au moins deux morts dans l'incendie d'un hôpital en Allemagne

Au moins deux morts dans l'incendie d'un hôpital en Allemagne

AFP Agence France-Presse

Au moins deux personnes sont mortes et 34 autres ont été blessées jeudi matin dans un incendie survenu dans un hôpital de Ludwigslust, dans le Land allemand de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale (nord), ont indiqué à l'AFP des sources policières.

Le feu est «resté limité» à une partie du complexe hospitalier Helene-von-Bülow et les patients ont été transférés vers une zone sécurisée à l'intérieur des bâtiments, où ils continuaient à être pris en charge, a-t-il été précisé. Selon la chaîne NDR, l'incendie s'est déclaré dans une chambre de patient avant de se propager à la toiture du service de radiologie.

L'incendie a été maîtrisé et aucune flamme n'est plus visible, selon ce média. Pompiers, ambulanciers et policiers sont intervenus en nombre depuis 04h20, selon un communiqué de la police locale.