Les autorités allemandes ont annoncé samedi avoir arrêté cinq hommes soupçonnés de préparer un attentat à la voiture-bélier contre un marché de Noël. Les enquêteurs soupçonnent une motivation «islamiste».

ATS Agence télégraphique suisse

Les autorités allemandes ont annoncé samedi soir avoir arrêté cinq hommes soupçonnés de préparer un attentat à la voiture-bélier d'inspiration islamiste visant un des milliers marchés de Noël du pays, qui se tiennent sous haute sécurité après plusieurs attaques ces dernières années.

Un an après le choc suscité par l'attentat meurtrier au marché de Magdebourg et dans une Allemagne à cran sur les questions d'immigration, un Egyptien, trois Marocains et un Syrien ont été interpellé vendredi pour ce projet censé être mis en oeuvre en Bavière (sud), ont précisé la police et le parquet dans un communiqué.

Les enquêteurs ont précisé soupçonner «une motivation islamiste» pour ce projet. L'Egyptien, âgé de 56 ans, est imam dans une mosquée dans les environs de la ville de Dingolfing-Landau, près de Munich, selon le tabloïd «Bild».

Selon les autorités, il est soupçonné d'avoir appelé à viser un marché en «utilisant un véhicule pour tuer ou blesser autant de personnes que possible», selon cette source. Les Marocains, âgés de 22, 28 et 30 ans, auraient accepté de perpétrer l'attentat tandis que le Syrien, âgé de 37 ans, les aurait encouragés.

Les suspects placés en détention

Tous les suspects ont été présentés à un juge samedi et placés en détention. Cité par «Bild», le ministre de l'Intérieur de la Bavière, Joachim Herrmann, a souligné «l'excellente coopération entre les services de sécurité».

Celle-ci a permis selon lui d'empêcher la tenue d'une «attaque potentiellement motivée par l'islamism»». Les autorités n'ont pas précisé où les suspects avaient été arrêtés, ni où et quand l'attentat devait avoir lieu.

Les marchés traditionnels typiques de l'Allemagne qui attirent les foules en fin d'année ne cessent de se barricader depuis un attentat islamiste à Berlin qui avait fait 13 morts en 2016. L'an dernier, un attentat à la voiture-bélier avait fait six morts et plus de 300 blessés au marché de Noël à Magdebourg, capitale régionale de l'est.

L'assaillant de Magdebourg jugé

Taleb Jawad al-Abdulmohsen, un Saoudien islamophobe qui a reconnu avoir conduit le véhicule fonçant sur la foule, est actuellement jugé pour cette attaque. A l'ouverture de son procès début novembre, ce psychiatre qui affichait en ligne son hostilité envers l'islam et le gouvernement allemand, avait avancé des considérations politiques et religieuses confuses.

Son acte avait remis les questions de sécurité au premier plan, enflammant le débat autour de l'immigration et la sécurité. L'Allemagne était alors en pleine campagne des législatives et après plusieurs attaques au couteau dont certaines commises par des étrangers.

Plusieurs marchés de Noël annulés

Lors des élections législatives en février, le parti d'extrême droite, l'Alternative pour l'Allemagne (AfD), a décroché une deuxième place historique. Après une période d'incertitude, le marché de Noël de Magdebourg a finalement rouvert fin novembre, sous forte protection policière et entouré de blocs de béton, peints de vert et rouge pour leur donner un aspect festif.

Mais quelques villes, dont Overath près de Cologne, ont décidé d'annuler ce marché traditionnel cette année en raison du coût des mesures de sécurité. L'année dernière, plus de 7000 marchés de Noël à travers le pays ont attiré 170 millions de visiteurs, pour des recettes s'élevant à 4,2 milliards d'euros – soit en moyenne 25 euros environ par visiteur.