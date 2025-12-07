Selon le parquet, deux hommes âgés de 18 et 22 ans ont été abattus par balle dans la nuit de samedi à dimanche, l’un à Grenoble et l’autre à Échirolles, en périphérie de la ville (Isère).

La victime la plus âgée, «inconnue des services de police», a été prise en charge par les secours au niveau d'une avenue à Echirolles «en urgence vitale», blessée par arme à feu. Son décès a été constaté «peu de temps après son arrivée à l'hôpital», a déclaré Inès Delay, la procureure-adjointe de Grenoble dans un communiqué.

Le jeune homme présentait trois impacts: à la tête, au dos et au ventre, a précisé plus tôt à l'AFP une source policière, ajoutant que la fusillade avait éclaté peu après 23H00 et que la Division de la criminalité organisée spécialisée (DCOS) a été saisie de l'enquête.

Selon la magistrate, la victime a été la «cible» d'«un individu monté sur un véhicule deux-roues», alors qu'elle quittait les lieux d'une «rixe opposant plusieurs dizaines d'individus», un peu plus tôt dans la soirée, devant un établissement de restauration rapide.

«Sur place, les policiers étaient informés qu'un événement était survenu dans le même laps de temps et à proximité du même établissement, au cours duquel un individu avait subi des violences de la part de plusieurs autres, avant d'être enlevé à bord d'un véhicule», a ajouté Mme Delay, évoquant la plus jeune victime.

Pour l'heure, aucun lié avec le traffic de drogue

Le corps sans vie du jeune homme de 18 ans, «déjà connu pour des infractions à la législation sur les stupéfiant», a été retrouvé tôt dimanche matin à Grenoble dans le parc de la Bruyère, a-t-elle ajouté, confirmant une information du quotidien régional Le Dauphiné Libéré. Il présentait «plusieurs plaies occasionnées notamment par une arme à feu», a poursuivi la procureure-adjointe, concluant que les enquêteurs «n'établiss(ai)ent, cependant et pour l'heure, aucun lien avec le narcobanditisme» s'agissant des deux affaires.

Dans la nuit de mardi à mercredi, un homme de 33 ans a été retrouvé mort avec deux impacts de balle à Echirolles également, avait indiqué à l'AFP le parquet de Grenoble. Touché au dos et dans la mâchoire, il était porteur d'un gilet pare-balles, avait précisé une source policière.

Le territoire de Grenoble est régulièrement marqué par des épisodes de violence par arme à feu liés au trafic de drogue.