Un adolescent de 12 ans a été grièvement blessé par balle sur un point de deal à Grenoble dans la nuit de samedi à dimanche. Son pronostic vital est engagé après avoir reçu plusieurs tirs au dos et aux membres inférieurs.

Les policiers ont été alertés peu avant 3h00 par des riverains, qui avaient entendu plusieurs détonations (archives). Photo: YOAN VALAT

ATS Agence télégraphique suisse

Un adolescent de 12 ans a été grièvement blessé de plusieurs balles sur un point de deal de drogue à Grenoble, dans la nuit de samedi à dimanche, a-t-on appris de source policière. Ses agresseurs ont pris la fuite. Atteint au dos et aux membres inférieurs, il était en arrêt cardio-respiratoire quand les secours l'ont transporté à l'hôpital et son pronostic vital est engagé, selon cette source, qui a confirmé une information du quotidien Le Dauphiné Libéré.

Les policiers ont été alertés peu avant 3h00 par des riverains, qui avaient entendu plusieurs détonations ainsi qu'un véhicule en fuite, a précisé la source policière à l'AFP. Neuf étuis de balles de 9 mm ont été retrouvés sur place, dans un secteur qui n'est pas couvert par des caméras de vidéosurveillance, a-t-elle ajouté. La police judiciaire a été saisie de l'enquête.