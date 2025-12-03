Un homme a été retrouvé mort à Echirolles, près de Grenoble, dans la nuit de mardi à mercredi. La victime présentait deux impacts de balles et a été découverte par une passante.

Une femme découvre un homme tué par balle près de Grenoble

AFP Agence France-Presse

Un homme non identifié et porteur de deux impacts de balles a été retrouvé mort dans la nuit de mardi à mercredi à Echirolles, en périphérie de Grenoble, a indiqué la police.

L'homme a été retrouvé par une passante, vers 02H00, gisant inanimé au sol dans une mare de sang, la mâchoire brisée, avec une trottinette à ses pieds. En arrêt cardio-respiratoire, il a été déclaré décédé sur place par le SAMU.

Deux impacts de balles dans son dos et dans sa mâchoire ont été relevés par la suite par le médecin légiste, selon même la source. La Division de la criminalité organisée et spécialisée (DCOS, ex-PJ) a été saisie de l'enquête.



