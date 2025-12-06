DE
FR

Onze morts en Afrique du Sud
Des hommes armés prennent d'assaut un foyer de travailleurs à Pretoria

Une fusillade meurtrière a frappé un foyer de travailleurs à Pretoria, en Afrique du Sud, faisant 11 morts dont trois mineurs. L'attaque, survenue samedi dans le township de Saulsville, s'inscrit dans un contexte de criminalité endémique qui secoue le pays.
Publié: il y a 50 minutes
La police n'a été alertée qu'une heure et demie après le début des tirs (image d'illustration).
Photo: KIM LUDBROOK
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Des hommes armés ont pris d'assaut un foyer de travailleurs samedi dans la capitale sud-africaine Pretoria. Ils ont tué onze personnes dont un enfant de trois ans et deux adolescents de 12 et 16 ans, a annoncé la police.

Cette attaque, survenue, dans le township de Saulsville, à 18 km à l'ouest de Pretoria, est la dernière d'une série de fusillades de masse qui ont choqué le pays de 63 millions d'habitants, lassé de la criminalité endémique. «Je peux confirmer qu'au total, 25 personnes se sont fait tirer dessus», a déclaré la porte-parole de la police, Athlenda Mathe, ajoutant que 14 d'entre elles avaient été hospitalisées. Selon elle, dix personnes sont mortes sur place et une onzième est décédée à l'hôpital.

Trois hommes armés sont entrés dans l'établissement vers 04h30 (03h30 suisses) et ont tiré sans discrimination sur un groupe d'hommes en train de boire. Il s'agit d'un «incident fort regrettable. La police n'a été alertée que vers 06H00», a commenté Mme Mathe.

Criminalité endémique

Le mobile de la fusillade reste inconnu et aucune arrestation n'a été effectuée. L'Afrique du Sud, pays le plus industrialisé du continent, est aux prises avec une criminalité et une corruption endémiques, alimentées par des réseaux organisés.

Si de nombreuses personnes possèdent légalement des armes à feu pour leur protection personnelle, le nombre d'armes illégales en circulation est bien plus important. Entre avril et septembre, environ 63 personnes ont été tuées chaque jour en Afrique du Sud, selon les données de la police.

