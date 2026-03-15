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La tension monte
Le Pakistan dit avoir frappé des sites militaires en Afghanistan

Les tensions s’intensifient entre le Pakistan et l’Afghanistan après des frappes pakistanaises. Islamabad accuse Kaboul d’héberger des terroristes.
Publié: il y a 38 minutes
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Le Pakistan annonce avoir frappé des sites de matériel militaires en Afghanistan.
Photo: AFP
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ATS Agence télégraphique suisse

Les forces pakistanaises ont «détruit à Kandahar des infrastructures de soutien ainsi que des sites de stockage de matériel utilisés par les talibans afghans et des terroristes contre des civils pakistanais innocents», ont dit des sources de sécurité à Islamabad, s'exprimant sous couvert d'anonymat.

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L'Afghanistan et le Pakistan sont en conflit depuis des mois, Islamabad accusant son voisin d'accueillir des combattants du mouvement des talibans pakistanais (TTP) qui ont revendiqué des attaques meurtrières au Pakistan, ce que les autorités afghanes démentent.

Survol d'avions militaires

Des habitants de Kandahar ont indiqué à l'AFP avoir vu des avions militaires survoler cette ville et avoir entendu des explosions. «Des avions militaires ont survolé une montagne où se trouve une base militaire et une explosion a suivi», a affirmé l'un d'eux, ajoutant avoir vu des flammes s'élever du site. Le chef suprême des talibans, Hibatullah Akhundzada, réside, reclus, à Kandahar.

Le porte-parole du gouvernement taliban, Zabihullah Mujahid, a déclaré à l'AFP que les frappes avaient touché «un centre de réhabilitation pour toxicomanes» et «un container vide» dans la montagne où des soldats s'abritent du soleil dans la journée, sans faire de victimes. «Les lieux mentionnés (par les Pakistanais) sont loin de ces deux endroits», a-t-il ajouté. Des résidents ont dit avoir entendu une frappe à Spin Boldak, (sud de l'Afghanistan), les autorités talibanes faisant état d'affrontements dans la province orientale de Khost.

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