Une explosion dans une école de Kaboul a blessé 42 enfants lundi, selon l'ONU. L'incident, survenu dans le quartier de Dasht-e-Barchi, pourrait être dû à une grenade. Une enquête est en cours.

Au moins 42 enfants blessés dans une explosion dans une école

Au moins 42 enfants blessés dans une explosion dans une école

AFP Agence France-Presse

Au moins 42 enfants ont été blessés lundi dans une explosion dans une école de Kaboul, a indiqué mardi la Mission de l'ONU en Afghanistan (Unama). Elle n'a pas indiqué s'il s'agissait d'une attaque ou d'un accident lié à un débris explosif des guerres passées.

Plus tôt dans la journée, le rapporteur spécial de l'ONU sur la situation des droits humains en Afghanistan, Richard Bennett, avait condamné «l'attaque haineuse», près d'une école d'un quartier de Kaboul habité principalement par la communauté hazara, victime dans le passé de plusieurs attentats. Les victimes sont âgées de 9 à 14 ans, selon l'ONU.

Explosion d'une grenade

L'Unama n'a pas «confirmé les circonstances de l'explosion» à ce stade, a indiqué un porte-parole à l'AFP. Il a évoqué «des rapports contradictoires» qui ne permettent pas d'établir clairement s'il s'agit d'une attaque ou d'un accident lié à l'explosion d'une munition des guerres qui ont meurtri l'Afghanistan durant des décennies.

Selon la Direction afghane pour la coordination de l'action contre les mines (DMAC) qui a enquêté sur place, c'est une grenade qui a explosé dans cet établissement scolaire du quartier de Dasht-e-Barchi lundi peu avant 17h locales (15h30 en Suisse), confirmant les premiers éléments donnés par la police de Kaboul lundi soir. La police a précisé avoir ouvert une enquête.

«Nos pensées vont aux enfants blessés et à leurs familles», a déclaré la Mission de l'ONU. L'école primaire et maternelle privée appelée Sham-e Hedayat, qui accueille des sections pour les filles et les garçons, a simplement invité sur sa page Facebook à «prier pour les blessés» sans donner d'autres détails.