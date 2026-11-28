Dix jeunes ont été tués samedi près d’une école à Asadabad, dans l’est de l’Afghanistan. Le drame, lié à un dépôt d’explosifs de compagnies minières, a également fait 110 blessés, en majorité des élèves.

Au moins dix élèves tués dans une explosion en Afghanistan

Au moins dix élèves tués dans une explosion en Afghanistan

AFP Agence France-Presse

Une explosion accidentelle à proximité d'une école dans l'est de l'Afghanistan a tué samedi dix élèves et blessé 110 personnes, en majorité des jeunes scolarisés dans l'établissement, selon un nouveau bilan donné à l'AFP par le porte-parole du ministère de l'Intérieur, Abdul Mateen Qani.

Un précédent bilan donné par le porte-parole adjoint du gouvernement, Hamdullah Fitrat, faisait état de sept élèves tués et de près d'une centaine de blessés dans cette école d'Asadabad, chef-lieu de la province de Kounar.

Bâtiments très endommagés

«Selon les premiers éléments d'enquête, une explosion a eu lieu dans un dépôt de matières explosives appartenant à des compagnies minières, situé près de cette école, en raison de négligences et d'un manque de précaution», avait-il indiqué sur X.

Sur le site de l'école Shagai, des journalistes de l'AFP ont pu voir des bâtiments très endommagés par l'explosion et de nombreux cartables bleus abandonnés par les élèves.

«Coincé sous le toit»

Selon un employé de l'établissement, Latifullah, qui a tenu à taire son patronyme, l'explosion dans le bâtiment voisin a eu lieu vers 10h00 du matin. «Il y a eu les cris des enfants, tout le monde s'est dispersé dans toutes les directions, consumé par l'angoisse», a-t-il décrit à un journaliste de l'AFPTV.

«Ce matin, après l'explosion, je suis allé sur les lieux. Mon fils a été blessé, il a été coincé sous le toit ainsi que mes neveux. Mes neveux vont bien, mais nous avons dû emmener mon fils à l'hôpital. Dieu merci, il va mieux maintenant», a raconté à l'AFPTV Abdullah, un père d'élève qui n'a pas voulu donner son nom.

Certains blessés transportés à l'hôpital ont pu rentrer chez eux, a de son côté indiqué à l'AFP Sami-ul-Haq Haq Bayan, chef du département provincial de l'Information et de la Culture de la province de Kounar.

A l'hôpital provincial d'Asadabad, un correspondant de l'AFP a pu voir des blessés âgés de huit à 15 ans alités. Les responsables gouvernementaux ont indiqué que l'enquête se poursuivait pour établir plus précisément les circonstances des négligences qui ont conduit à l'explosion.