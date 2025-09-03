Le groupe Nestlé a récemment licencié son PDG pour une relation amoureuse sur son lieu de travail. Ce type de scandale n’est pas isolé: plusieurs CEO de grandes entreprises – McDonald’s, Intel, Boeing – ont eux aussi dû quitter leur poste pour des raisons similaires.

Ces chefs d'entreprise qui ont également dû partir à cause de scandales

1/5 La liaison d'Andy Byron, l'ancien PDG d'Astronomer, avec sa collègue a été découverte lors d'un concert de Coldplay. Photo: Astronomer

Le géant suisse de l'alimentation Nestlé vient de licencier son PDG Laurent Freixe pour une affaire de relation amoureuse sur son lieu de travail. Mais de tels cas ne sont pas si rares au sein des grandes entreprises.

Andy Byron, PDG d'Astronomer

Cette affaire a fait des vagues comme d'autres avant elle. En juillet 2025, le patron du groupe informatique Astronomer, Andy Byron, a pris dans ses bras la directrice des ressources humaines de l'entreprise, Kristin Cabot, pendant un concert de Coldplay. Mal leur en a pris, car une caméra filmait ce genre d'interactions «mignonnes» qui se produisaient au sein du public. La séquence a par la suite fait le tour du monde.

Embarrassés, Andy Byron s'est baissée et Kristin Cabot s'est caché le visage avant de tourner les talons. Trop tard: leur liaison était découverte. Comble du malaise, ils étaient tous les deux mariés à ce moment-là. Quelques jours après le scandale, Andy Byron a démissionné de son poste de CEO. Une semaine plus tard, Kristin Cabot démissionnait à son tour.

Steve Easterbrook, PDG de McDonald's

En 2019, Steve Easterbrook, alors CEO et président de McDonald's, a fait un faux pas similaire. «Il a fait preuve d'un mauvais jugement en s'engageant dans une relation consensuelle avec une employée», a déclaré le conseil d'administration du groupe, cité dans un communiqué à l'époque. Steve Easterbrook a été licencié en novembre 2019.

Mais ce chef d'entreprise aurait également entretenu des relations avec d'autres collaboratrices. Cela a été découvert après le versement d'une indemnité de départ de plusieurs millions de dollars. Comme le rapporte notamment la BBC, Steve Easterbrook n'a remboursé les 105 millions de dollars (environ 84 millions de francs) qu'en décembre 2021.

Brian Krzanich, PDG d'Intel

En 2018, une affaire a également éclaboussé l'ancien CEO et membre du conseil d'administration du géant des semi-conducteurs Intel. Brian Krzanich, qui était à la tête du groupe depuis 2013, avait eu une relation avec une collaboratrice, ce qui contrevenait à un code de conduite du groupe. En juin 2018, il a démissionné de ses deux postes.

Comme l'avait alors rapporté le «Wall Street Journal«, Brian Krzanich aurait eu cette relation avec une collaboratrice du management intermédiaire. Ils n'auraient toutefois pas travaillé en étroite collaboration. Leur relation aurait commencé avant que Brian Krzanich ne devienne CEO. En outre, elle aurait déjà pris fin des années avant que l'affaire ne soit rendue publique.

Harry Stonecipher, PDG de Boeing

L'affaire de l'ancien chef de Boeing remonte à bien d'autres années encore. Harry Stonechipher a été licencié en mars 2005 parce qu'il avait eu une relation avec une collaboratrice. Mais pas n'importe quelle collaboratrice, une vice-présidente du groupe.

«Le conseil d'administration est arrivé à la conclusion que les faits jettent une lumière négative sur la capacité de jugement de Harry», a fait savoir le président du conseil d'administration Lew Platt. «La capacité de ce dernier à diriger l'entreprise est limitée», a-t-on ajouté.