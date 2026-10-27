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Fonds reversés à des ONG
Macklemore lance sa tournée «Free Palestine», après la polémique avec Ed Sheeran

Macklemore a lancé sa tournée «Free Palestine» le 26 octobre à Dublin. Le rappeur avait été écarté des concerts d’Ed Sheeran après des déclarations pro-palestiniennes sur scène.
Publié: il y a 7 minutes
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Macklemore a soutenu à plusieurs reprises la Palestine durant ses concerts.
Photo: imago/Independent Photo Agency Int.
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AFP Agence France-Presse

Le rappeur américain Macklemore a lancé lundi à Dublin sa nouvelle tournée «Free Palestine», après avoir été évincé de celle de la popstar Ed Sheeran pour des commentaires de soutien aux Palestiniens.

L'interprète de «Thrift Shop» a été écarté des dates américaines d'Ed Sheeran après avoir crié «Free Palestine» sur scène et assuré aux Palestiniens qu'ils n'étaient «pas oubliés». Quatre autres artistes qui devaient se produire en première partie de ses concerts ont quitté le programme en soutien à Macklemore.

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Ed Sheeran a affirmé que la décision ne provenait pas de lui mais des organisateurs de la tournée. Face à la polémique, il a répondu que la situation à Gaza était «injustifiable et disproportionnée».

Recettes reversées à des organsations

Macklemore avait de son côté annoncé en septembre sa propre tournée, dont les recettes seront reversées à des organisations d'aide aux Palestiniens.

«Le soutien de Macklemore à la Palestine est énorme. Il a pris position et s'est exposé au lieu de choisir la facilité», a estimé auprès de l'AFP Michael Keating, venu pour cette première date, à Dublin. «Il risque sa popularité, son futur, celui de sa famille, tout ça pour la paix. Et c'est très important». Selon les promoteurs, ce premier concert s'est tenu à guichets fermés.

«Depuis qu'il a commencé à parler de la Palestine, on l'apprécie encore plus», a souligné Freya Dorrity, étudiante de 18 ans. «Les artistes ne devraient jamais être censurés, d'aucune manière», a ajouté Maria Liddy, portant un keffieh rouge et blanc.

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