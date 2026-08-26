AFP Agence France-Presse
Meta a passé un accord amiable mercredi avec des dizaines d'Etats américains pour mettre fin au procès contre le groupe californien, accusé d'avoir favorisé l'addiction des mineurs à ses réseaux sociaux, moyennant le versement de plus de 16 milliards de dollars.
A lire aussi
La maison mère de Facebook et Instagram a également accepté de procéder à des changements significatifs dans le calibrage de ses produits pour les jeunes utilisateurs, selon un document versé mercredi au dossier, qui doit encore être validé par une juge fédérale d'Oakland (Californie).
Développement suit
Découvrez nos contenus sponsorisés
Présenté par
Gorges, lacs, sommets et marmottes
Les randonnées les plus cool pour les belles journées d'été
Présenté par
Les plus belles excursions estivales en transports publics
Bons plans pour votre prochaine excursion journalière.