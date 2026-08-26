Meta a conclu un accord historique mercredi, versant 16 milliards de dollars pour clore un procès accusant ses réseaux sociaux de favoriser l'addiction des mineurs. Des ajustements pour protéger les jeunes sont également prévus.

Meta va payer plus de 16 milliards de dollars pour mettre fin au procès

Meta va payer plus de 16 milliards de dollars pour mettre fin au procès

AFP Agence France-Presse

Meta a passé un accord amiable mercredi avec des dizaines d'Etats américains pour mettre fin au procès contre le groupe californien, accusé d'avoir favorisé l'addiction des mineurs à ses réseaux sociaux, moyennant le versement de plus de 16 milliards de dollars.

La maison mère de Facebook et Instagram a également accepté de procéder à des changements significatifs dans le calibrage de ses produits pour les jeunes utilisateurs, selon un document versé mercredi au dossier, qui doit encore être validé par une juge fédérale d'Oakland (Californie).

Développement suit